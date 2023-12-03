Найпопулярніші дієти 2023 року: переваги та недоліки

Існує безліч дієт, які набули масової популярності. Багато блогерів та експертів будують свою кар’єру навколо “чарівних” методик харчування, які здебільшого можуть призводити до негативних наслідків для здоров’я. Деякі з дієт, які ми згадаємо у цій статті досі практикуються серед жінок та подаються під виглядом швидкого та безпечного схуднення, хоча такими не є.
Про те, які дієти негативно впливають на здоров’я людини розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка та health-експертка Уляна Вернер.
Харчові раціони, які обмежують прийом калорій до дуже низького рівня, зазвичай значно нижчого від рекомендованого денного обсягу. Ці дієти можуть включати менше ніж 800-1000 калорій на день, що значно нижче норми багатьох людей.
Мета таких дієт часто полягає у швидкій втраті ваги. Ідея полягає в тому, що зменшення калорійного вмісту призводить до енергетичного дефіциту, коли організм спалює більше енергії, ніж отримує з їжі, і тим самим сприяє втраті ваги. Однак ці дієти мають деякі серйозні недоліки та ризики:
Ефективність і безпечність низькокалорійних дієт на довготривалому періоді доволі сумнівна. Замість екстремальних обмежень калорій, рекомендується дотримуватись збалансованого підходу до харчування, який включає різноманітні продукти, вітаміни, мінерали, достатню кількість білків та жирів, а також фізичну активність.
Для досягнення здорової ваги краще консультуватись з лікарем або дієтологом, які розроблять план харчування, враховуючи ваші індивідуальні потреби.
Дієти, базовані на одному продукті або групі продуктів, це види харчування, в яких значна частина раціону побудована навколо конкретного продукту або категорії продуктів.
Такі дієти можуть пропонувати вживати певний вид їжі великими кількостями та обмежувати інші продукти або групи продуктів. Основна ідея полягає в тому, що обраний продукт має сприяти втраті ваги чи покращенню здоров'я.
Проте тікі дієти мають свої недоліки та ризики:
Втрата ваги може бути результатом втрати рідини або тимчасового зниження калорійного вмісту. Після закінчення такої дієти, якщо ви повертаєтеся до звичного способу харчування, існує ризик повернення ваги, або навіть збільшення її.
Дієти з використанням суперфудів базуються на ідеї, що деякі продукти мають високий вміст поживних речовин, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, які призводять до поліпшення здоров'я та допомагають утримувати вагу під контролем.
Ці продукти часто називають суперфудами через їх високу поживну цінність. Це можуть бути овочі, коріння, насіння, горіхи, листова зелень, риба, ягоди та кисломолочні продукти. Лосось, капуста Кале, чорниця, асаї, насіння чіа та кіноа.
Проте дієти, засновані на суперфудах, мають деякі недоліки та ризики:
Щодо можливості схуднення на довготривалий період, дієти з використанням суперфудів можуть сприяти здоровому харчуванню, яке може допомогти контролювати вагу. Проте зайве зацікавлення "магічними" продуктами може призвести до нереалістичних очікувань щодо схуднення чи покращення здоров'я.
Уникайте екстремальних дієт, які можуть бути небезпечними для здоров'я. Пам'ятайте, що схуднення - це процес, який вимагає часу, терпіння та стійкості. Найкращий підхід - це реалістичні цілі, які ґрунтуються на збалансованому способі життя, і зосередитися не лише на схудненні, але й на поліпшенні вашого загального здоров'я.
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