Найнебезпечніший павук у світі: вчені розгадали таємницю його виду

Майже кожного австралійця змалечку вчать бути обережним з воронкоподібними павуками. Цих великих, чорних, агресивних павукоподібних можна зустріти вздовж східного узбережжя континенту, де вони живуть у вистелених павутиною норах і накидаються на дрібну живність, якою ласують.

Крім цього, завдяки певним примхам еволюції, вони виділяють отруту, більш небезпечну для людини, ніж отрута будь-якого іншого павука. В Австралії є десятки видів воронкоподібних павуків, але найотруйнішим з них є сіднейський воронкоподібний павук (Atrax robustus). Хоча, можливо, це не зовсім так.

Нове дослідження павука виявило, що те, що донедавна вважали одним видом, насправді є трьома. Іншими словами, існує ще два нових види найотруйнішого у світі павука.



Atrax robustus - один з найотруйніших воронкоподібних павуків (фото: wikipedia.org, User: Sputniktilt)

Група павуків, раніше відомих як A. robustus, певний час була загадкою для вчених. Здавалося, існували певні регіональні відмінності в зовнішньому вигляді павуків, але вони належали до одного виду.

Під керівництвом арахнолога Стефані Лорії з Інституту аналізу змін біорізноманіття ім. Лейбніца в Німеччині група дослідників вирішила докопатися до суті цього розмаїття. Провівши генетичний аналіз павуків, вчені виявили, що A. robustus має три підвиди, тож змогли схарактеризувати ареали проживання кожного з видів найотруйнішого павука.

Дослідники з'ясували, що ареал проживання A. robustus зосереджений навколо Сіднея, на півночі до Центрального узбережжя, на півдні до річки Джордж і на заході до пагорбів Баулкам. В південних і західних місцевостях мешкає південносиднейський воронкоподібний павук (Atrax montanus), вид, який був описаний у 1914 році, а згодом був об'єднаний в A. robustus.



Воронкоподібний павук відлякує небажаних гостей (фото: wikipedia.org, User: Tirin)

А на півночі мешкає нещодавно відкритий вид - ньюкаслський воронкоподібний павук (Atrax christenseni). До того ж з'ясувалося, що раніше описані найбільші представники воронкоподібних павуків A. robustus насправді належали до іншого виду.

Тож можливість відсортувати цих небезпечних австралійських павуків на відповідні види матиме величезне значення для розуміння складу їхньої смертельної отрути, яка, з певних причин, небезпечна лише для дрібних істот і приматів, включно з людиною.

Atrax christenseni - нещодавно виявлений підвид найотруйнішого павука Atrax robustus (фото: Australian Museum)

Втім, хоча його отрута є найбільш небезпечною у світі, в Австралії ніхто не помер від укусу воронкоподібного павука з моменту впровадження антиотрути в 1981 році, попри те, що щороку реєструється від 30 до 40 укусів воронкоподібних павуків.

Антиотрута є надзвичайно ефективним засобом лікування - але нове відкриття може допомогти вдосконалити формулу відповідно до виду павука. Адже отрута воронкоподібних павуків є складною пептидною сумішшю, яка може змінюватися від виду до виду, або навіть від випадку до випадку. І не лише протиотрута цікавить науковців.

Отрута таких павуків має широкий спектр потенційних застосувань - від природних пестицидів до фармацевтичних препаратів. Однак є ще один факт, який неабияк турбує науковців - кількість воронкоподібних павуків, схоже, зменшується.

Хоча ці павуки можуть бути страшними для людей, вони відіграють важливу роль у середовищі, в якому мешкають. Краще розуміння відмінностей між ними допоможе вченим захистити павуків від загроз, з якими вони зіштовхуються в мінливому світі.