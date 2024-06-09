5 найнебезпечніших тварин-вбивць. Серед них - "кращий друг людини"

Леви (200 людей на рік)

Лев, як відомо всім, є лютим хижаком, з яким не хотілося б зв'язуватися. Його ревіння в 114 дБ має бути достатнім попередженням.

Зазвичай лев нападає вночі, використовуючи гострі пазурі, що завдають глибокі рани, і укуси, які можуть зламати кістки та череп. Лев - грізний звір. Ці великі кішки переслідують свою жертву невеликими групами, оточуючи невдачливу особу з усіх боків.

Якщо підійти надто близько до прайду, вас можуть помітити та напасти. Особливо часто це стається в період спарювання або коли у прайді є дитинчата. Ці великі кішки нападають через голод і для захисту своїх дитинчат.

Як виглядає лев самець (фото: Вікіпедія)

Як виглядає самка лева (фото: Вікіпедія)

Бегемоти (500 людей на рік)

Бегемота можна розглядати як несподіванку в цьому списку, оскільки він є травоїдною твариною, але завдяки вражаючому набору зубів та агресивному характеру він є однією з найнебезпечніших тварин на планеті.

Бегемоти використовують свої довгі (до півметра) гострі ікла для боротьби, і всього один його укус може розрізати людське тіло навпіл. Укус бегемота має силу укусу втричі більше, ніж у лева.

Люті гіпопотами можуть нападати на людину, коли та наближається до їхнього місця проживання, а також перекидати човни в цілях захисту, приймаючи людей за хижаків. Відомо, що бегемоти, будучи у розпачі, можуть навіть поїдати собі подібних.

Морда гіпопотама переднім планом (фото: Вікіпедія)

Слони (600 людей на рік)

Могутній слон є одним із найнебезпечніших тварин у світі завдяки своєму розміру.

Слони зазвичай вбивають людей, топчучи. Оскільки африканський слон може важити до восьми тонн (водночас азіатський - до 5,5 тонн), то сили, з якою він може відкинути людину назад і затоптати, буде достатньо, щоб убити.

Слон також може використовувати свій хобот, щоб піднімати, кидати людей та розбивати їх об землю. Також відомо, що ці величезні тварини можуть "забодати" людину своїми бивнями.

Як виглядає азійський слон (фото: Вікіпедія)

Крокодили (1000 людей на рік)

Крокодил - відома своєю люттю тварина, від якої щороку гине до 1000 людей. Достатньо одного погляду на їх зуби, щоб зрозуміти, чому ці рептилії такі небезпечні.

У нільського крокодила найсильніший укус із усіх тварин у світі, а у морського крокодила сила укусу вполовину менша (друге місце за силою укусу серед тварин).

Морські крокодили можуть зробити кидок на смерть, щоб вбити жертву. А нільські крокодили використовують свій неймовірно потужний укус, щоб просто розчавити жертву, перш ніж ковтати повністю.

Крокодили агресивні і надзвичайно територіальні та нападають на всякого, хто входить до їхнього середовища проживання, часто влаштовуючи у воді засідку на здобич.

Як виглядає морський (гребінчатий) крокодил (фото: Вікіпедія)

Як виглядає нільський крокодил (фото: Вікіпедія)

Собаки (59 000 людей на рік)

Найкращий друг людини може виявитися його найлютішим ворогом, коли справа стосується сказу.

Собаки люблять охороняти своїх власників від можливих зловмисників та нападають, кусаючи. Хоча смертельні випадки від нападів собак є рідкістю, випадки смерті людей від сказу, що передається через укуси собак, не є чимось незвичайним.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ), "собаки є основним джерелом смертності людей від сказу, на їхню частку припадає до 99% усіх випадків передачі сказу людям". Ця хвороба передається через слину під час укусу, подряпини та прямий контакт із зараженими ділянками тіла собаки.

Пес свійський звичайний (фото: Вікіпедія)

Пам'ятна марка із зображенням доктора Джозефа Леннокса Павана, що виявив вірус сказу (ілюстрація: Вікіпедія)