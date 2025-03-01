Найнебезпечніші дні березня. З'явився календар невдалих днів для кожного знака Зодіаку

Невдалі дні бувають у кожному місяці, проте якщо заздалегідь знати, яким буде календар небезпечних дат, багатьох проблем можна уникнути. Так, у березні у представника кожного знака Зодіаку будуть складні дати, але їх небагато.

Овен

Будьте обережні 1, 10, 22 березня. Емоційне напруження може призвести до конфліктів. Краще не поспішати з важливими рішеннями та не перевантажувати себе роботою.

Телець

Вам варто відмовитися від важливих справ у такі дати: 7, 17, 25 березня. Фінансові питання можуть викликати стрес. А тому в ці дні краще не робити великих покупок і не позичати гроші.

Близнюки

Не найвдалішими можуть виявитися такі дні: 2, 9, 20 березня. Виникне ризик помилок і невірних суджень. Не варто покладатися на чутки та плітки - інформація може виявитися помилковою.

Рак

У березні вам варто виявити особливу обережність 5, 16 і 29 числа. Емоційна нестабільність може позначитися на стосунках із близькими. У ці дні краще не ухвалювати рішення на емоціях.

Лев

Будьте пильними 3, 14, 27 березня. Ці дні точно не підійдуть для нових починань. Вам варто уникати імпульсивних вчинків і бути обережнішими з обіцянками.

Діва

Проявіть особливу пильність 6, 18, 28 березня. У ці дні зросте ймовірність непорозумінь і помилок у документах. Краще перевіряти всі важливі папери двічі.

Терези

Ваші невдалі дні: 1, 12, 23 березня Сумніви і невпевненість можуть заважати ухваленню рішень. У ці дати вам краще не брати на себе занадто багато відповідальності.

Скорпіон

Будьте обережні 4, 15, 30 березня. Можуть виникнути конфлікти з оточенням. А тому вам варто уникати гострих тем у розмовах і не йти на поводу в емоцій.

Стрілець

Відмовтеся від важливих справ 8, 19, 26 березня. Ризик потрапити в неприємну ситуацію буде занадто високим. У ці дні краще не погоджуватися на авантюри і не довіряти малознайомим людям.

Козоріг

Вам навряд чи пощастить 5, 11, 24 березня. У ці дні можуть з'явитися підвищена стомлюваність і брак енергії. Вам важливо стежити за здоров'ям і не перевтомлюватися.

Водолій

Ваші небезпечні дні: 9, 13, 31 березня. Можуть виникнути розбіжності в сім'ї та на роботі. Краще уникати гострих дискусій і не давати приводів для суперечок.

Риби

Будьте обережні 2, 21, 27 березня. У ці дні краще не покладатися на інтуїцію - є ризик помилитися. Також варто бути обережнішими у фінансових питаннях.

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