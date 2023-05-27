Найнебезпечніша їжа влітку, через яку ви можете злягти з отруєнням: список

Бургери

Недостатньо прожарене м’ясо піддає вас ризику розвитку небезпечного захворювання, яке викликає кишкова паличка.

Яловичий фарш є небезпечнішим, ніж окремий шматок м’яса, оскільки він отриманий від однієї корови, а промисловий фарш - від багатьох.

Експерти радять готувати гамбургери чи будь-яку яловичину до внутрішньої температури не менше 160 градусів, щоб убити збудників небезпечних хвороб.

Яйця

Ризик зараження сальмонелою є найвищим у яйцях, які не зберігаються при належній температурі. Сальмонела може жити як всередині, так і зовні яйця.

Купуйте їх лише в магазинах чи перевірених постачальників. Також належно обробляйте їх термічно й відмовтесь від вживання сирих яєць. Перед приготуванням обов'язково мийте їх.

Обвуглене м'ясо

Хоча більшість шкідливих продуктів влітку пов’язані з мікробами, які спричиняють отруєння, але небезпеку становлять і канцерогени, що утворюють під час приготування м'яса на грилі.

Дослідження показують, що так утворюються речовини, що викликають рак. Вчені радять, щоб зменшити небезпеку, маринувати м’ясо чи рибу щонайменше 30 хвилин у суміші оцту, лимонного соку чи вина з травами та спеціями. Також варто готувати на повільному вогні і не засмажувати м'ясо сильно.

Салати із яєчною заправкою

Варто остерігатись заправок, приготованих із сирих яєць. Куплена в магазині соуси пастеризовані, тому безпечні.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендує ретельно варити яйця та мити все обладнання, яке контактує з яйцями, і руки гарячою водою з милом.

Дині

Ці фрукти пов'язують із бактеріями Listeria. На відміну від інших мікробів, вони можуть рости навіть при низькій температурі у холодильнику.

Listeria не має ні запаху, ні смаку, і тільки тепло може її вбити. Але якщо розігріта їжа охолоне, бактерія може знову вирости.

Оскільки мікроби живуть на шкірці, треба добре мити дині під проточною водою та потерти щіткою для продуктів, перш ніж чистити і їсти. Надрізання шкірки може поширити бактерії із зовнішнього боку фрукта всередину.

Курятина

Курятина може бути заражена сальмонелою, тому її потрібно ретельно проварити, щоб знищити мікроби.

Курку слід готувати до внутрішньої температури 165 градусів, кажуть експерти. Це можна перевірити кухонним термометром.