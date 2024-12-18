Найкращі вправи для схуднення перед новорічними святами, щоб бути у формі

Які тренування допоможуть швидко прийти в форму

Швидка ходьба

Один з найпростіших і найефективніших способів спалити калорії - це прогулянка. У сезон відпусток намагайтеся приділяти принаймні 30 хвилин на день швидкій ходьбі.

Це можна робити після сімейної трапези або навіть влаштовувати прогулянки з друзями чи коханими. Окрім того, що ходьба сприяє спалюванню калорій, вона покращує травлення та зменшує стрес.

Високоінтенсивне інтервальне тренування (HIIT)

Це чудовий варіант для тих, хто не має часу, але хоче максимально спалити калорії. У цьому типі тренувань короткі періоди інтенсивних вправ чергуються з періодами відпочинку або помірними вправами. Ви можете виконувати такі вправи, як бурпі, стрибки або спринт протягом 20-30 хвилин. HIIT не тільки спалює калорії під час тренування, але й прискорює ваш метаболізм на кілька годин після нього.

Силові вправи

Включення силових вправ у ваш розпорядок дня може бути дуже корисним для підтримки м’язової маси під час спроби схуднути. Для виконання таких вправ, як присідання, віджимання та підйоми, використовуйте обважнювачі, еластичні стрічки або власну вагу. Намагайтеся робити короткі, але ефективні заняття, зосереджуючись на різних групах м'язів принаймні тричі на тиждень.

Йога або пілатес

Хоча ці вправи можуть здатися менш інтенсивними, ніж інші згадані, вони чудово підходять для покращення гнучкості, сили ядра та зменшення стресу. Заняття йогою або пілатесом можуть допомогти вам збалансувати типові різдвяні надлишки їжі.