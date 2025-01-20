Найкращі друзі печінки. Вживайте ці 10 продуктів для очистки важливого органу

Продукти, які любить печінка

Щоб підтримати здоров’я печінки, важливо включати в раціон корисні продукти:

Зелені овочі та хрестоцвітні

Капуста (броколі, брюссельська, білокачанна), шпинат, рукола – джерела клітковини, вітамінів і мінералів. Вони підвищують рівень детоксикаційних ферментів у печінці. Капуста корисна у свіжому, квашеному чи навіть вареному вигляді.

Гіркі овочі та трави

Цибуля, розторопша, кульбаба, лопух допомагають очищати печінку та стимулюють вироблення жовчі. Їх можна вживати в їжу чи заварювати як чай.

Продукти, багаті антиоксидантами

Ягоди (чорниця, малина, журавлина), гранат, цитрусові – чудові джерела вітаміну С і антиоксидантів, які захищають клітини печінки від пошкоджень.

Жирна риба

Лосось, скумбрія, сардини багаті на омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень запалення та сприяють здоров’ю печінки.

Цільнозернові продукти

Крупи, такі як вівсянка, гречка, кіноа, містять клітковину, що допомагає регулювати рівень цукру в крові та сприяє очищенню печінки.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та чіа багаті на корисні жири та антиоксиданти, які підтримують функцію печінки.

Часник і цибуля

Часник активує ферменти печінки, які допомагають виводити токсини, а також містить селен – мінерал, що сприяє детоксикації.

Оливкова олія

Ця олія багата на здорові жири, які сприяють покращенню обміну речовин у печінці та знижують рівень жиру в органі.

Зелений чай

Цей напій багатий катехінами - антиоксидантами, які допомагають печінці очищатися.

Бобові та цільні крупи

Квасоля, сочевиця та горох - джерела рослинного білка й клітковини, які покращують обмін речовин і стимулюють травлення.

Що важливо для печінки?

Пити достатньо води , щоб підтримувати обмін речовин і виводити токсини.

, щоб підтримувати обмін речовин і виводити токсини. Звертати увагу на кількість білка у раціоні: вживати як тваринні (риба, яйця), так і рослинні джерела.

у раціоні: вживати як тваринні (риба, яйця), так і рослинні джерела. Мінімізувати шкідливі продукти та додавати більше овочів, зелені, цільнозернових круп і жирної риби до щоденного раціону.

Продукти, які шкодять печінці

Цукор і фруктоза

Надлишок цукру та фруктози перевантажує печінку. Фруктоза міститься в цукрі, меді, фруктах та ягодах, але головна небезпека – у солодощах і напоях із високим вмістом цукру.

Рафіновані продукти

Білий хліб, солодощі, шліфований рис, макарони з білого борошна та смажена їжа містять багато канцерогенів і продуктів глікації, що шкодять печінці.

Алкоголь і перероблене м'ясо

Алкоголь завдає найбільшої шкоди печінці, особливо у великих кількостях. Крім того, ковбаси, сосиски та червоне м’ясо промислового виробництва (свинина, яловичина) через високий вміст насичених жирів також негативно впливають на орган.

Надлишок насичених жирів

Жирна їжа може сприяти накопиченню жиру в печінці, що підвищує ризик неалкогольного жирового гепатозу.