Найкращі дієти для здоров’я та довголіття 2025: на що варто звернути увагу

Ефективні дієти - це не лише про схуднення, а про здоровий спосіб життя. Вони повинні забезпечувати організм необхідними поживними речовинами, зменшувати ризик хронічних захворювань і бути зручними для тривалого дотримання.

Які дієти будуть популярні у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Обираючи дієту, орієнтуйтесь на науково доведені переваги, гнучкість та доступність продуктів. Здорове харчування - це шлях до гарного самопочуття та довгого життя.

Орієнтується на низькокалорійні продукти з високим вмістом води. Недолік: Може бути важко дотримуватися за відсутності підготовлених страв.

Орієнтована на жінок у період гормональних змін. Рослинна їжа, нежирні білки, менше цукру. Недолік: Може знадобитися індивідуальний підхід через супутні захворювання.

Підходить для зниження рівня холестерину. Багато овочів, нежирного м’яса та цільнозернових. Недолік: Спочатку важко дотримуватись рекомендацій.

Програма на 12 тижнів, що допомагає сформувати здорові звички. Недолік: Потребує консультації лікаря при проблемах зі здоров’ям.

Спрямована на зниження артеріального тиску. Багато овочів, цільнозернових і нежирного білка. Недолік: Складно обмежити сіль і солодке.

Багато овочів, фруктів, риби, оливкової олії. Підтримує здоров’я серця та довголіття. Недолік: Може бути важко контролювати порції.

Гнучкість . Найкращі дієти допускають адаптацію до індивідуальних уподобань, культурних особливостей і бюджету, що робить їх легкими для дотримання.

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До речі, тренер розповів, без чого ви ніколи не зможете схуднути.

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