Найкраща риба для тих, хто хоче схуднути: додайте її у свій раціон

Користь камбали для схуднення

Джерело омега-3 жирних кислот

Камбала є джерелом омега-3 жирних кислот, які підтримують загальний стан здоров'я та можуть сприяти зниженню ваги.

Споживання омега-3 пов'язане з позитивними результатами контролю ваги, включаючи збільшення кількості жиру в організмі. Хоча ця риба не містить стільки омега-3, як лосось, але вона містить їх більше, ніж інші види, включаючи тріску, тілапію та сома.

І на відміну від багатьох інших видів риби, камбала аляскинська має низький вміст як калорій, так і жиру.

Низький вміст калорій, високий вміст білка

Ця риба низькокалорійна, але багата на високоякісний білок. Цей нежирний білок дає відчуття ситості після їжі, не перевантажуючи організм калоріями.

Камбала ідеально підходить для людей, які намагаються схуднути, оскільки ці продукти забезпечують енергію, необхідну для щоденної діяльності, а також допомагає зберегти м’язову масу.

Містить селен

Також є чудовим джерелом селену - важливого мінералу з потужною антиоксидантною дією. Коли справа доходить до схуднення, селен особливо корисний завдяки своїй ролі в підтримці здорового метаболізму.

Зокрема, селен допомагає регулювати гормони щитовидної залози, які допомагають регулювати швидкість метаболізму та допомагають досягти або підтримувати здорову вагу. Фактично, раптові або незрозумілі зміни ваги іноді можуть бути ознакою того, що рівень гормонів щитовидної залози занадто високий або низький.

Швидко та легко приготувати

Ще однією перевагою камбали є те, як швидко та без зусиль вона готується, що робить її ідеальною для насиченого способу життя.

Філе камбали можна обсмажити на сковороді, запекти або приготувати на пару менш ніж за 10 хвилин, що позбавить вас зайвої кількості часу на кухні.

Як насолоджуватися камбалою

Додати камбалу до свого раціону легко, особливо завдяки тому, як швидко готується ця риба. Ось кілька коротких порад, як включити її до своїх страв: