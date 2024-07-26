Найгірші дієти: 5 небезпечних методів схуднення, які становлять загрозу для людини

В інтернеті можна знайти різні способи схуднення. Деякі з них не зовсім корисні для здоров'я та можуть призвести до небезпечних наслідків. Варто знати, яких способів схуднення потрібно категорично уникати.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.
За словами експерта, якщо ви радикально обмежуєте калораж продуктів на день або виключаєте з їжі якість компоненти - жири чи вуглеводи, то це веде до порушення функціонування організму.
Все тому, що тоді організм не може отримати необхідну кількість поживних речовин з їжі.
В результаті можуть виникнути хвороби, порушення самопочуття та якості шкіри, волосся та зубів.
Найбільш небезпечне сухе голодування, коли людина не тільки не їсть, але й не п'є. В організмі накопичуються усі токсичні речовини, які у нормі виводилися з рідиною, і це може викликати численні захворювання. Крім того, людина відчуває сильне зневоднення.
Надмірні тренування без можливості відновлення організму - шкідливі для здоров'я.
За словами лікаря, на жаль в перспективі це призведе до порушення менструального циклу, поганого самопочуття та виснаження.
Важливо знати, якщо постійно провокувати блювання, то це веде до розвитку запалення у стравоході та провокує гастро-езофагеальний та дуодено-гастральний рефлюкс.
Після таких експериментів дуже важко повернутися до нормального харчування без допомоги спеціалістів.
Гастроентеролог зазначила, якщо споживати проносні ліки на постійній основі, то це веде до порушення моторики кишківника, а також може викликати запалення.
Півроку постійного вживання проносних засобів і кишківник перестане функціонувати самостійно. А це вже серйозні фізіологічні порушення, які можуть призвести до летального результату.
Тому такий спосіб дуже шкідливий.
Інколи такі препарати можуть вживати з метою виведення надлишку рідини і зниження ваги організму.
Є навіть такий термін, як фуросемід-асоцийована нефропатія. Тобто це захворювання нирок після вживання фуросеміду.
Раніше ми повідомляли про 5 речей, які потрібно робити ввечері, щоб швидше схуднути.
Також ми писали, скільки калорій потрібно вживати на день, щоб втрачати вагу.