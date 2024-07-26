Найгірші дієти: 5 небезпечних методів схуднення, які становлять загрозу для людини

В інтернеті можна знайти різні способи схуднення. Деякі з них не зовсім корисні для здоров'я та можуть призвести до небезпечних наслідків. Варто знати, яких способів схуднення потрібно категорично уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку гастроентеролога Євгенії Белінської.

Голодування

За словами експерта, якщо ви радикально обмежуєте калораж продуктів на день або виключаєте з їжі якість компоненти - жири чи вуглеводи, то це веде до порушення функціонування організму.

Все тому, що тоді організм не може отримати необхідну кількість поживних речовин з їжі.

В результаті можуть виникнути хвороби, порушення самопочуття та якості шкіри, волосся та зубів.

Найбільш небезпечне сухе голодування, коли людина не тільки не їсть, але й не п'є. В організмі накопичуються усі токсичні речовини, які у нормі виводилися з рідиною, і це може викликати численні захворювання. Крім того, людина відчуває сильне зневоднення.

Виснажливі тренування

Надмірні тренування без можливості відновлення організму - шкідливі для здоров'я.

За словами лікаря, на жаль в перспективі це призведе до порушення менструального циклу, поганого самопочуття та виснаження.

Блювання

Важливо знати, якщо постійно провокувати блювання, то це веде до розвитку запалення у стравоході та провокує гастро-езофагеальний та дуодено-гастральний рефлюкс.

Після таких експериментів дуже важко повернутися до нормального харчування без допомоги спеціалістів.

Пиття проносних засобів

Гастроентеролог зазначила, якщо споживати проносні ліки на постійній основі, то це веде до порушення моторики кишківника, а також може викликати запалення.

Півроку постійного вживання проносних засобів і кишківник перестане функціонувати самостійно. А це вже серйозні фізіологічні порушення, які можуть призвести до летального результату.

Тому такий спосіб дуже шкідливий.

Вживання сечогінних препаратів

Інколи такі препарати можуть вживати з метою виведення надлишку рідини і зниження ваги організму.

Є навіть такий термін, як фуросемід-асоцийована нефропатія. Тобто це захворювання нирок після вживання фуросеміду.