Головна помилка, якої категорично не можна робити при акне та інших висипаннях

Якої помилки уникати

Жінки частіше хворіють на акне у дорослому віці, ніж чоловіки, це пояснюється регулярними гормональними коливаннями, які жінки зазнають на різних етапах свого життя.

Акне можуть бути спровоковані менструацією та вагітністю, а також такими станами, як синдром полікістозних яєчників.

Певні ліки, куріння, дієти з високим вмістом продуктів, які швидко підвищують рівень глюкози в крові та використання певних косметичних засобів можуть бути потенційними причинами акне у дорослих.

Дерматолог звернула увагу на велику помилку, яку вона спостерігає у людей, які намагаються боротися з акне.

"Найбільша помилка, яку я бачу серед людей з висипаннями - це думка, що потрібно висушити шкіру, щоб позбутися акне. Баланс - це все, коли йдеться про ваш шкірний бар’єр та позбавлення від цих маленьких горбків", - пояснила експерт.

Які засоби варто обирати

Також вона розповіла, що засоби, які містить гіпохлорну кислоту - натуральний дезінфікуючий засіб, відомі своїми протизапальними властивостями, здатністю пришвидшувати загоєння та ефективністю проти акне. Для тих, хто шукає засоби для догляду за шкірою, варто обирати спреї з гіпохлорною кислотою.

При акне важливо не пересушувати шкіру, бо це лише погіршить стан.

Перш ніж використовувати будь-які нові засоби догляду за шкірою, завжди варто провести тест на невеликій ділянці шкіри, щоб переконатися, що вони не нашкодять вам.

Просто нанесіть невелику кількість засобу на непомітну ділянку і залиште на 24-48 годин, щоб побачити, чи виникнуть якісь негативні реакції.

Чому виникає акне

Акне виникає через комбінацію кількох основних причин, пов’язаних із роботою сальних залоз, гормональним фоном та бактеріями: