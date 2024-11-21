Найдовший паразит в світі: він може вирости до 40 метрів

Де знайшли найдовшого паразита

Стьожковий черв'як, що мешкає в кишківнику китів, є справжнім монстром - його довжина складає близько 40 метрів. Це разючий рекорд встановлений Tetragonoporus calyptocephalus, раніше відомим як Polygonoporus giganticus.

Багато видів стьожкових червів досягають дивовижних розмірів, але розмір T. calyptocephalus означає, що вони, ймовірно, є одними з найдовших паразитів на планеті.

Найпоширеніші стьожкові черви, що вражають людину - ті, що потрапляють у тканини свиней, корів та лосося. Саме тому кухарі так наполегливо закликають готувати їжу належним чином - якщо ви не хочете, щоб гігантський черв'як жив у вашому кишківнику.

Втім, найдовші "людські" стьожкові черви не досягають запаморочливої довжини T. calyptocephalus, але все ж є деякі жахливі статистичні дані, які змушують нервово схопитися за живіт.

Один з яскравих прикладів висить у Паразитологічному музеї Мегуро в Токіо - це 8,8-метровий екземпляр Dibothriocephalus nihonkaiensis, рідкісний зразок гігантського стьожкового черв'яка, який був вилучений неушкодженим з кишківника людини.

Іноді вони можуть досягати набагато більших розмірів: у статті 2009 року зазначено, що типовий діапазон їхніх розмірів - від 2 до 15 метрів. Проте максимальна зафіксована довжина цього виду - близько 25 метрів.

Що відомо про стьожкових червів

Стьожкові черви засмічують шлунки щонайменше протягом 99 мільйонів років. Це вдалося встановити завдяки досить унікальній бурштиновій скам'янілості, яку дослідники описали в березні 2024 року.

Це був перший випадок, коли частину тіла одного з цих паразитів знайшли у викопній формі - раніше траплялися лише кілька яєць з акули.

За словами дослідників, викопні рештки стьожкових червів надзвичайно рідкісні через їхні м'які тканини та ендопаразитичні середовища існування. Це значно ускладнює розуміння ранньої еволюції цих істот.

З якого б доісторичного звіра не вийшов цей викопний, цестоди стали дуже "успішними" паразитами, які заражають все - від птахів до ведмедів. Втім, коли справа доходить до довжини, китового ціп'яка важко перевершити.