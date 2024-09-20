Найдовші ноги та найбільший рот. 6 реальних людей, які вас шокують

У світі існувало та існує чимало людей з різними аномаліями у своєму тілі. Деякі з них могли у 12 років нести на руках свого батька, а деякі - дістати язиком до носа.
РБК-Україна розповідає неймовірні історії людей-рекордсменів з книги рекордів Гіннесу, чиї фізичні параметри далеко виходять за межі звичайного.
Роберт Вадлоу, відомий як найвищий чоловік в історії, сягав неймовірних 2,72 метра (8 футів 11,1 дюйма) на момент останнього вимірювання 27 червня 1940 року.
Його зріст зробив його справжнім гігантом серед людей, і навіть у віці восьми років він був вищим за свого батька, який мав зріст 180 см (5 футів 11 дюймів). Окрім цього, Роберт володів рекордними розмірами кінцівок: його ноги мали довжину 47 см (18,5 дюйма), а руки - 32,3 см (12,7 дюйма) від зап’ястка до кінчика середнього пальця.
Навіть у дитинстві Роберт міг підіймати свого батька і переносити його по сходах будинку, що стало справжнім дивом для родини та оточуючих. Попри труднощі зі здоров'ям, пов'язані з його висотою, Роберт завжди залишався активним і сильним чоловіком.
Родина Трапп з Міннесоти, США, увійшла в історію як найвища родина у світі. Середній зріст членів цієї сім’ї складає 203,29 см (6 футів 8,03 дюйма), що робить їх справжніми гігантами.
Якби усі члени родини стали один на одного, їхня загальна висота дорівнювала б висоті двох дорослих жирафів. Голова родини, Скотт, має зріст 202,7 см (6 футів 8 дюймів), а його дружина Кріссі - 191,2 см (6 футів 3 дюйми).
Їхні діти також високі: Савана - 203,6 см (6 футів 8 дюймів), Моллі - 197,2 см (6 футів 6 дюймів), а наймолодший Адам перевищує всіх - 221,7 см (7 футів 3 дюйми).
Родина Трапп пишається своїм генетичним спадком та використовує свій зріст у спорті. Усі троє дітей грали в баскетбол чи волейбол на коледжному рівні, що допомогло їм досягти успіхів у спорті.
Мейсі Каррін з Техасу, США, стала рекордсменкою, отримавши титул дівчини з найдовшими ногами у світі. Її ліву ногу виміряли у 135,267 см (53,255 дюйма), а праву - у 134,3 см (52,874 дюйма).
При загальному зрості 6 футів 10 дюймів (приблизно 208 см), ноги Мейсі складають близько 60% її загальної висоти, що є дивовижним явищем у людській анатомії.
Мейсі використовує свою славу для того, щоб надихати інших високих людей приймати свій зріст і пишатися ним.
Джоті Амге з Індії є найнижчою жінкою у світі, зростом всього 62,8 см (24,7 дюйма). Вона вперше потрапила до Книги рекордів Гіннеса у 2009 році як найнижчий підліток, а згодом отримала титул найнижчої жінки.
Джоті змогла здійснити свою мрію стати акторкою і знялася у відомому серіалі "Американська історія жахів", де зіграла одну з головних ролей. Її історія надихає багатьох людей у всьому світі, показуючи, що фізичні обмеження не можуть стати на заваді великим досягненням.
Нік Стоберл із Салінаса, Каліфорнія, США володіє унікальною особливістю, яка зробила його рекордсменом, хоча про це мало хто здогадається, поки не побачить, як він лиже морозиво. Язик Ніка є найдовшим у світі серед чоловіків і сягає 10,1 см (3,97 дюйма).
Для уявлення: це приблизно дві бейсбольні м'ячі, рулон туалетного паперу або п'ять пончиків, складених один на одного. Його вміння користуватися своїм рекордним язиком не залишає байдужими оточуючих - Нік може дістати язиком до свого носа і навіть до ліктя!
Цікавим фактом є те, що Нік ніколи не користується серветками, адже його язик допомагає йому самостійно вирішувати цю проблему. Окрім цього, він витрачає дуже багато часу на чищення свого язика щоранку.
Саманта Рамсделл зі США стала володаркою рекорду за найбільший розмах рота серед жінок. Її рот може розкритися на неймовірні 6,52 см (2,56 дюйма) у ширину. Вона завжди знала про свій великий рот, адже з дитинства бачила це в дзеркалі.
Що цікавого, Саманта може вмістити у свій рот ціле яблуко, апельсин або навіть великий печиво. А ще – келих вина або повну порцію картоплі фрі з McDonald's.
Її популярність стрімко зросла завдяки TikTok, де вона спершу викладала відео з піснями та комедійними номерами. Однак справжній успіх прийшов після відео, де вона демонструвала свій розмах рота.
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