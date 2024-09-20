Найдовші ноги та найбільший рот. 6 реальних людей, які вас шокують
У світі існувало та існує чимало людей з різними аномаліями у своєму тілі. Деякі з них могли у 12 років нести на руках свого батька, а деякі - дістати язиком до носа.
РБК-Україна розповідає неймовірні історії людей-рекордсменів з книги рекордів Гіннесу, чиї фізичні параметри далеко виходять за межі звичайного.
Роберт Вадлоу - найвищий чоловік в історії
Роберт Вадлоу, відомий як найвищий чоловік в історії, сягав неймовірних 2,72 метра (8 футів 11,1 дюйма) на момент останнього вимірювання 27 червня 1940 року.
Його зріст зробив його справжнім гігантом серед людей, і навіть у віці восьми років він був вищим за свого батька, який мав зріст 180 см (5 футів 11 дюймів). Окрім цього, Роберт володів рекордними розмірами кінцівок: його ноги мали довжину 47 см (18,5 дюйма), а руки - 32,3 см (12,7 дюйма) від зап’ястка до кінчика середнього пальця.
Навіть у дитинстві Роберт міг підіймати свого батька і переносити його по сходах будинку, що стало справжнім дивом для родини та оточуючих. Попри труднощі зі здоров'ям, пов'язані з його висотою, Роберт завжди залишався активним і сильним чоловіком.
Роберт Вадлоу з батьком (фото: Вікіпедія)
Родина Трапп - найвища родина у світі
Родина Трапп з Міннесоти, США, увійшла в історію як найвища родина у світі. Середній зріст членів цієї сім’ї складає 203,29 см (6 футів 8,03 дюйма), що робить їх справжніми гігантами.
Якби усі члени родини стали один на одного, їхня загальна висота дорівнювала б висоті двох дорослих жирафів. Голова родини, Скотт, має зріст 202,7 см (6 футів 8 дюймів), а його дружина Кріссі - 191,2 см (6 футів 3 дюйми).
Їхні діти також високі: Савана - 203,6 см (6 футів 8 дюймів), Моллі - 197,2 см (6 футів 6 дюймів), а наймолодший Адам перевищує всіх - 221,7 см (7 футів 3 дюйми).
Родина Трапп пишається своїм генетичним спадком та використовує свій зріст у спорті. Усі троє дітей грали в баскетбол чи волейбол на коледжному рівні, що допомогло їм досягти успіхів у спорті.
Родина Трапп (фото: kids.guinnessworldrecords.com)
Мейсі Каррін - дівчина з найдовшими ногами у світі
Мейсі Каррін з Техасу, США, стала рекордсменкою, отримавши титул дівчини з найдовшими ногами у світі. Її ліву ногу виміряли у 135,267 см (53,255 дюйма), а праву - у 134,3 см (52,874 дюйма).
При загальному зрості 6 футів 10 дюймів (приблизно 208 см), ноги Мейсі складають близько 60% її загальної висоти, що є дивовижним явищем у людській анатомії.
Мейсі використовує свою славу для того, щоб надихати інших високих людей приймати свій зріст і пишатися ним.
Мейсі Каррін (фото: kids.guinnessworldrecords.com)
Джоті Амге - найнижча жінка у світі
Джоті Амге з Індії є найнижчою жінкою у світі, зростом всього 62,8 см (24,7 дюйма). Вона вперше потрапила до Книги рекордів Гіннеса у 2009 році як найнижчий підліток, а згодом отримала титул найнижчої жінки.
Джоті змогла здійснити свою мрію стати акторкою і знялася у відомому серіалі "Американська історія жахів", де зіграла одну з головних ролей. Її історія надихає багатьох людей у всьому світі, показуючи, що фізичні обмеження не можуть стати на заваді великим досягненням.
Джоті Амге (фото: kids.guinnessworldrecords.com)
Нік Стоберл - найдовший язик у світі
Нік Стоберл із Салінаса, Каліфорнія, США володіє унікальною особливістю, яка зробила його рекордсменом, хоча про це мало хто здогадається, поки не побачить, як він лиже морозиво. Язик Ніка є найдовшим у світі серед чоловіків і сягає 10,1 см (3,97 дюйма).
Для уявлення: це приблизно дві бейсбольні м'ячі, рулон туалетного паперу або п'ять пончиків, складених один на одного. Його вміння користуватися своїм рекордним язиком не залишає байдужими оточуючих - Нік може дістати язиком до свого носа і навіть до ліктя!
Цікавим фактом є те, що Нік ніколи не користується серветками, адже його язик допомагає йому самостійно вирішувати цю проблему. Окрім цього, він витрачає дуже багато часу на чищення свого язика щоранку.
Нік Стоберл (фото: kids.guinnessworldrecords.com)
Саманта Рамсделл - найбільший рот у світі
Саманта Рамсделл зі США стала володаркою рекорду за найбільший розмах рота серед жінок. Її рот може розкритися на неймовірні 6,52 см (2,56 дюйма) у ширину. Вона завжди знала про свій великий рот, адже з дитинства бачила це в дзеркалі.
Що цікавого, Саманта може вмістити у свій рот ціле яблуко, апельсин або навіть великий печиво. А ще – келих вина або повну порцію картоплі фрі з McDonald's.
Її популярність стрімко зросла завдяки TikTok, де вона спершу викладала відео з піснями та комедійними номерами. Однак справжній успіх прийшов після відео, де вона демонструвала свій розмах рота.
Саманта Рамсделл (фото: kids.guinnessworldrecords.com)
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