Найдите меньшее зло: Комаровский рассказал, как спастись от укусов комаров

Доктору Комаровскому на форуме для родителей задали вопрос о том, насколько вредно использование фумигаторов с пластинками в помещение с грудными детками, так как начался летний сезон, а с ним и сезон комаров.

Комаровский предложил родителям в первую очередь рассмотреть варианты с различными сетками на окнах и форточках, чтобы защитить жилище от кровососущих насекомых. Он отметил, что сейчас есть большой выбор различных приспособлений для окон и дверей и можно выбрать подходящий.

По поводу фумигаторов Комаровский высказался неоднозначно и отметил, что они не несут особого вреда для ребенка, впрочем, как и пользы, и порекомендовал родителям выбрать наименьшее зло.

"Что касается фумигатора с пластинками, то, разумеется, пользы для ребенка в этом нет, хотя особого риска для здоровья, если используются качественные пластинки, тоже нет. Хотелось бы, чтоб ребенок спал без фумигатора, но если на одну чашу весов положить вред от фумигатора, а на другую — малышовое тело, покрытое укусами и бессонные ночи из-за зуда и криков, то, по-видимому, вред фумигатора — это меньшее зло, его и надо выбрать в такой ситуации", - объяснил Комаровский и дал рекомендации о том, как быстро снять зуд после укуса насекомых.

Комаровский рассказал, как снять зуд после укуса комара (YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал три причины плохого сна у ребенка.

А также рассказывали о том, что Комаровский развенчал миф о развитии детей.