Найбільш густонаселені країни світу: деякі вам точно не прийшли на розум

Зростання населення Землі набирає обертів, і деякі країни стають лідерами за кількістю жителів. Такі держави зіштовхуються з унікальними викликами та можливостями, впливаючи на глобальну економіку та політику.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найбільш густонаселені країни світу, кожна з яких має свої унікальні особливості та культурну спадщину.

Китай: демографічний лідер світу

Китай залишається найбільш густонаселеною країною світу з понад 1,4 мільярда жителів. Його площа сягає 9,6 мільйона квадратних кілометрів. Основні міста, такі як Пекін і Шанхай, є центрами промисловості та культури.

Ландшафт країни вражає різноманітністю: пустелі, гори та родючі рівнини. Східні регіони мають високу щільність населення, а урбанізація сприяє економічному зростанню. Китай активно розширює свій вплив на світовій арені, використовуючи свою демографічну та економічну потужність.

Індія: багатолика країна з величезним населенням

Індія налічує понад 1,4 мільярда людей і за кількістю населення майже зрівнялася з Китаєм. Територія країни охоплює близько 3,29 мільйона квадратних кілометрів. Мумбаї та Делі є багатолюдними мегаполісами, які відіграють важливу роль у житті країни.

Індія вражає своєю різноманітністю: Гімалаї, густі ліси та широкі річки формують унікальний ландшафт. Більша частина населення проживає в сільській місцевості, хоча міста швидко зростають.

Економіка базується на сільському господарстві, а розвиток промисловості та послуг забезпечує стабільний прогрес.

Сполучені Штати Америки: імміграція та інновації

США мають понад 330 мільйонів жителів, займаючи територію площею 9,8 мільйона квадратних кілометрів. Нью-Йорк і Лос-Анджелес приваблюють мільйони людей завдяки своїй динамічній економіці. Географія країни варіюється від гір і рівнин до прибережних зон.

Щільність населення значно коливається: густо заселені міста сусідять із малонаселеними регіонами. Імміграція суттєво впливає на приріст населення. США відомі своєю економікою, яка базується на інноваціях та торгівлі, зберігаючи статус однієї з провідних держав світу.

Карта світу згідно з розміром населення країн (фото: Populationeducation.org)

Індонезія: найбільший архіпелаг

Індонезія - найбільша країна Південно-Східної Азії з населенням понад 270 мільйонів людей. Ця держава розташована на понад 17 000 островів і займає площу близько 1,9 мільйона квадратних кілометрів. Столиця Джакарта - один із найзаселеніших мегаполісів.

Основна частина населення зосереджена на великих островах, таких як Ява та Суматра. Економіка країни базується на сільському господарстві та видобутку корисних копалин. Розвиток населення впливає на регіональну торгівлю та економічну стабільність.

Пакистан: молода нація

Пакистан має понад 240 мільйонів жителів і займає територію 881 913 квадратних кілометрів. Великі міста, такі як Карачі та Лахор, є центрами життя та культури. Географія країни включає гори, річки та родючі рівнини.

Більшість населення мешкає у долині річки Інд, яка забезпечує сільськогосподарське виробництво. Пакистан вирізняється молодим населенням із середнім віком менше ніж 25 років. Основні галузі економіки - сільське господарство та текстильна промисловість.

Нігерія: африканський гігант

Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки з понад 223 мільйонами жителів. Її територія сягає 923 768 квадратних кілометрів. Лагос, найбільше місто, є одним із найшвидше зростаючих урбаністичних центрів. Ландшафт країни включає савани, ліси та узбережжя.

Переважна більшість населення молода, із середнім віком 18 років. Економіка базується на сільському господарстві, нафтовидобуванні та послугах. Швидкий приріст населення створює нові соціальні та економічні виклики.

Населення світу у 2023 році (фото: Reddit.com)

Бразилія: серце Південної Америки

У Бразилії проживає понад 215 мільйонів людей, що робить її найбільш густонаселеною країною Південної Америки. Її площа складає 8,5 мільйона квадратних кілометрів. Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро є ключовими урбаністичними центрами.

Ландшафт країни охоплює величезні савани та тропічні ліси Амазонії. Більшість населення мешкає в міських районах. Економіка країни розвивається завдяки сільському господарству, видобувній промисловості та виробництву.

Бангладеш: країна високої щільності

У Бангладеш проживає понад 170 мільйонів людей, а її територія - лише 147 570 квадратних кілометрів. Столиця Дакка є багатолюдним містом із динамічним ритмом життя. Ландшафт країни складається з річок, низин і родючих рівнин.

Переважна частина населення живе в сільській місцевості та займається сільським господарством. Економіка країни зростає завдяки текстильній та виробничій галузям, хоча висока щільність населення створює тиск на ресурси та інфраструктуру.