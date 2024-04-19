Навіть знеболююче не допоможе: стоматолог назвала 5 симптомів тяжкого стану

Нерви можуть здати не тільки у людини, але й у зуба. Мова йде про пульпіт - один з найпоширеніших зубних хвороб, про які багато хто дізнається у стоматологічному кріслі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стоматолога Уляни Нищій.
За словами лікаря, це одне із найперших і найчастіших ускладнень карієсу.
"Від слова "pulpa dentist" нерв у зубі, який відповідає за іннервацію, живлення, кровопостачання, трофіку", - йдеться у повідомленні.
Тому дуже важливо старатись не допускати до таких ситуацій, що необхідно нерв "тягнути".
Однак, під час гострого пульпіту зуб може боліти так, що "хочеться на стіни лізти" і ніяке знеболююче не допоможе.
Стоматолог зазначила, що пульпіти є гострі і хронічні.
Тому при таких симптомах потрібно негайно йти до стоматолога:
Лікування полягає в тому, що потрібно провести якісне ендодонтичне лікування - медикаментозна і інструментальна обробка кореневих каналів з подальшим відновленням - коронкою.
Уляна Нищій зазначила, що дуже рідко девіталізований (мертвий) зуб не покривається коронкою, а пломбою.
Тому, якщо грамотно проведена ендодонтія, то зуб прослужить ще дуже багато років, навіть за відсутності нерва.
"Профілактичні огляди і чистки - це в рази приємніше і краще, ніж дороге і тривале лікування", - додала лікар.
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