Лікарка розповіла, які хвороби можна підчепити на манікюрі: що в салонах не обробляють ніколи

Які хвороби можна підчепити на манікюрі

Бактеріальні інфекції імпетиго - це бактеріальна інфекція поверхневих шарів шкіри, що викликається стафілококами, стрептококами або їх поєднанням.

Симптоми - гнійні висипання на шкірі у вигляді пухирців. Зараження відбувається тому, що інструменти часто використовуються без належної дезінфекції. Наприклад, якщо багаторазові пилочки для нігтів обробляються частіше, подушечки під руки в деяких салонах взагалі не обробляються ніколи.

Грибок – ще один неприємний бонус до манікюру, який можна отримати у салоні з поганою обробкою інструментів. Гриб легко можна заразитися при використанні нестерильного інструменту, яким обробляються кутикули.

Вірус гепатиту B – досить стійкий у навколишньому середовищі, тому навіть неглибокий поріз під час манікюру може спричинити зараження, якщо вірус "перебував" на інструменті. Зараження під час сеансу манікюру та педикюру можливе за умови, коли в салоні краси не дотримуються санітарно-гігієнічних норм та інструментів не обробляються належним чином.

Що потрібно знати про манікюр

Манікюр і педикюр належать до рутинних б'юті-процедур. І клієнт часто не замислюється над своєю безпекою.

"Чомусь ми завжди серйозно ставимося до ін'єкційних процедур, а до безпеки під час манікюру та педикюру є набагато більш ослаблені вимоги, і я рекомендую змінювати це ставлення прямо зараз", - розповіла лікарка.

Поцікавтеся у майстра, як проводиться дезінфекція інструментарію, чи є в салоні/кабінеті автоклав, чи працює він у рукавичках, чи обробляє ваші руки антисептиком на початку манікюру.