Навіщо це приймати? Лікар назвав список абсолютно непотрібних препаратів для здоров'я

Список непотрібних та недієвих ліків

Краплі з антибіотиком в ніс на зелені соплі

Лікар повідомив, що в перші два дні захворювання виділення з носа прозорі та рідкі, на 3-4 день вони стають густі, біло-жовтого кольору, то на п'ятий день вони стають жовто-зеленими та більш густими, це абсолютно нормально.

Краплі зі сріблом в ніс

За словами медика, не існує достатньо доказів, що підтверджують ефективність препаратів цієї групи.

Ніфуроксазид при кишкових інфекціях

Цей препарат не впливає на перебіг вірусних кишкових інфекцій, при наявності бактерійної природи захворювання необхідно використання антибіотиків інших груп.

Сорбенти, протиалергічні при гельмінтозах

Дмитро наголосив, що не існує схем по лікуванню та профілактики гельмінтозів, що включають сорбенти, протиалергічні. Використання протигельмнітних препаратів не рекомендовано з ціллю "проглистувати" дитину.

Антибіотики, бо температура більше 3 днів

Деякі лікарі призначають антибіотики, щоб "соплі не опустились", для профілактики ускладнення. Цього робити непотрібно!

Валер'янка та подібні "заспокійливі"

Деякі медики призначають магній бо дитина дуже активна, щоб була спокійніше. Не робіть цього!

Протикашльові (Синекод, Рапітус)

Одночасне застосування із відхаркувальними засобами. Може призводити до застою слизу у дихальних шляхах, що збільшує ризик бронхоспазму та інфікування дихальних шляхів.

Інгаляції із пульмікортом,будесонідом, бо у дитини сухий/вологий кашель

Призначення цих ліків має бути відносно причини кашлю; бронхіальна астма, круп (ларинготрахеобронхіт), хронічний обструктивний бронхіт.

Вітамін D та препарати кальцію

Деякі медики назначають ці препарати для того, щоб закрилось тім'ячко, лікування сколіозу, дисплазії кульшових суглобів, відсутність ядер окостеніння.



Укрлів/урсофальк, пиття водички та глюкози при фізіологічній жовтяниці

Ці препарати не мають доказової ефективності, їх не потрібно використовувати при жовтяниці новонароджених!