Навідався до звинуваченого у педофілії дизайнера: репер Каньє Вест прилетів до Москви

Каньє Вест навідався до країни-окупантів

Так, першою про те, що колишній чоловік Кім Кардаш'ян прибув до РФ, повідомила у своєму Telegram-каналі путіністка Яна Рудковська.

"Каньє Вест вже в Москві! Це суперновина! Зупинився в самому серці столиці! <...> Мегакрутий він, звичайно! Що тут взагалі говорити!", - написала продюсерка.

Вона додала, що у фанів "великі шанси" побачити Веста на Червоній площі.

Також Рудковська припустила, що американський репер приїхав, щоб розважати росіян в "Лужниках".

Пізніше з’ясувалося, що артист прилетів до країні-агресорки не для виступу, а щоб відзначити день народження модельєра Гоші Рубчинського.

Про це заявив його агент.

"Друзі погуляють Москвою, після чого перемістяться в якусь закриту від сторонніх локацію", - повідомив представник Рубчинського.

Каньє Вест у Москві (скріншот з відео)

До слова, з ім'ям стиліста пов'язаний гучний педофільний скандал. У 2018 році 16-річний хлопець заявив, що той змушував його відправляти свої відверті фотографії.

Як доказ підліток опублікував скріншоти переписки з дизайнером. Незабаром після цього інший чоловік заявив, що Рубчинський також просив його про пікантні знімки. Росіянин всі звинувачення заперечував.

Гоша Рубчинський (фото: росыйські ЗМІ)

Нагадаємо, Каньє Вест відомий своїми прямими висловлюваннями, які неодноразово призводили до скандалів. До прикладу, у грудні 2022-го репер і дизайнер заявив, що "захоплюється Гітлером" та "любить нацистів".

"Мені подобається Гітлер. Ми маємо перестати постійно засуджувати нацистів... Мені не подобається слово "зло" поруч із нацистами. Я люблю євреїв, але я теж люблю нацистів. "Він [Гітлер] не вбивав шість мільйонів євреїв. Це просто фактично неправильно. Голокост - це не те, що сталося. У Гітлера багато спокутних якостей", - говорив Вест.

Також репер, який назвав себе "дуже пропутінським та дуже проросійським", заявив, що йому подобається політика кремлівського диктатора Володимира Путіна.