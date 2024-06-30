Навідався до звинуваченого у педофілії дизайнера: репер Каньє Вест прилетів до Москви

Скандальний американський репер Каньє Вест, відомий своєю любов'ю до російського президента Путіна, прилетів до Москви.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пропагандистські ЗМІ.
Так, першою про те, що колишній чоловік Кім Кардаш'ян прибув до РФ, повідомила у своєму Telegram-каналі путіністка Яна Рудковська.
"Каньє Вест вже в Москві! Це суперновина! Зупинився в самому серці столиці! <...> Мегакрутий він, звичайно! Що тут взагалі говорити!", - написала продюсерка.
Вона додала, що у фанів "великі шанси" побачити Веста на Червоній площі.
Також Рудковська припустила, що американський репер приїхав, щоб розважати росіян в "Лужниках".
Пізніше з’ясувалося, що артист прилетів до країні-агресорки не для виступу, а щоб відзначити день народження модельєра Гоші Рубчинського.
Про це заявив його агент.
"Друзі погуляють Москвою, після чого перемістяться в якусь закриту від сторонніх локацію", - повідомив представник Рубчинського.
Каньє Вест у Москві (скріншот з відео)
До слова, з ім'ям стиліста пов'язаний гучний педофільний скандал. У 2018 році 16-річний хлопець заявив, що той змушував його відправляти свої відверті фотографії.
Як доказ підліток опублікував скріншоти переписки з дизайнером. Незабаром після цього інший чоловік заявив, що Рубчинський також просив його про пікантні знімки. Росіянин всі звинувачення заперечував.
Гоша Рубчинський (фото: росыйські ЗМІ)
Нагадаємо, Каньє Вест відомий своїми прямими висловлюваннями, які неодноразово призводили до скандалів. До прикладу, у грудні 2022-го репер і дизайнер заявив, що "захоплюється Гітлером" та "любить нацистів".
"Мені подобається Гітлер. Ми маємо перестати постійно засуджувати нацистів... Мені не подобається слово "зло" поруч із нацистами. Я люблю євреїв, але я теж люблю нацистів. "Він [Гітлер] не вбивав шість мільйонів євреїв. Це просто фактично неправильно. Голокост - це не те, що сталося. У Гітлера багато спокутних якостей", - говорив Вест.
Також репер, який назвав себе "дуже пропутінським та дуже проросійським", заявив, що йому подобається політика кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Нещодавно ми розповідали, що Каменських "перевзулася" та вирішила не відмовлятися від пісень російською.