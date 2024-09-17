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Навчіться планувати. Дієтолог розказала, як покращити раціон

Фото: Дієтолог дала поради щодо покращення раціону (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Правильне харчування - це основний аспект здорового організму.

Як покращити свій раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Юлії Коваль в Instagram.

Як покращити раціон

Дієтолог дала основну пораду - ви маєте навчитися планувати ваш раціон, продуктові корзини та на основі нього закуповувати продукти. Таким чином у вас завжди будуть необхідні продукти в домі, ви не будете ламати голову, що приготувати, ви рідше станете переїдати або робити перекуси швидкою, солодкою їжею, бо у вас буде чітке розуміння, що зараз у вас по плану. Втіливши цю звичку, можна автоматично покращите своє харчування і відповідно самопочуття.

З яких продуктів має складатися раціон

  • Овочі. Різноманітні, різнокольорові овочі та не забувайте про зелень. Прагніть на добу вживати 400-600 г, для цього включайте їх в кожен прийом.
  • Фрукти та ягоди до 200-300 г на добу. Не забувайте їх включати до раціону, вони містять багато вітамінів та антиоксидантів, які вкрай необхідні нашому організму.
  • Білок. Тут варто зазначити, що це не тільки білки тваринного походження, до яких всі звикли(яйця, мʼясо, риба, субпродукти), але і 50% в раціоні повинні складати білки рослинного походження, які багаті на клітковину (нут, сочевиця, горох, гриби)
  • Вуглеводи, з яких акцент робіть на цільнозернові (різноманітні ц/з крупи та хліб з ц/з борошна)
  • Корисні жири (оливкове масло, авокадо, горіхи та насіння)
  • Кисломолочні продукти 1-2 порції на добу (5% творог, йогурт без цукру та добавок, кефір 2,5%, мʼякі сири)

Що треба зменшити в раціоні

  • швидкі вуглеводи (тістечка, цукерки, печиво). Їм чудова альтернатива - фрукти та ягоди
  • ультра оброблена їжа, ковбасні вироби
  • Фаст-фуд
  • Солодкі газовані напої тощо.

 

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