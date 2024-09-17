Навчіться планувати. Дієтолог розказала, як покращити раціон

Як покращити раціон

Дієтолог дала основну пораду - ви маєте навчитися планувати ваш раціон, продуктові корзини та на основі нього закуповувати продукти. Таким чином у вас завжди будуть необхідні продукти в домі, ви не будете ламати голову, що приготувати, ви рідше станете переїдати або робити перекуси швидкою, солодкою їжею, бо у вас буде чітке розуміння, що зараз у вас по плану. Втіливши цю звичку, можна автоматично покращите своє харчування і відповідно самопочуття.

З яких продуктів має складатися раціон

Овочі. Різноманітні, різнокольорові овочі та не забувайте про зелень. Прагніть на добу вживати 400-600 г, для цього включайте їх в кожен прийом.

Фрукти та ягоди до 200-300 г на добу. Не забувайте їх включати до раціону, вони містять багато вітамінів та антиоксидантів, які вкрай необхідні нашому організму.

Білок. Тут варто зазначити, що це не тільки білки тваринного походження, до яких всі звикли(яйця, мʼясо, риба, субпродукти), але і 50% в раціоні повинні складати білки рослинного походження, які багаті на клітковину (нут, сочевиця, горох, гриби)

Вуглеводи, з яких акцент робіть на цільнозернові (різноманітні ц/з крупи та хліб з ц/з борошна)

Корисні жири (оливкове масло, авокадо, горіхи та насіння)

Кисломолочні продукти 1-2 порції на добу (5% творог, йогурт без цукру та добавок, кефір 2,5%, мʼякі сири)

Що треба зменшити в раціоні