Научного подтверждения нет: Комаровский ответил на важный вопрос о бешенстве

Доктор Комаровский ответил на вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку. Одна из подписчиц спросила, может ли она заразить своих близких, так как недавно подверглась нападению стаи бродячих псов.

"Здравствуйте, Евгений Олегович. У нас такой вопрос. Сегодня на меня напала стая бродячих собак, и хоть муж меня отбил, одной все же удалось меня укусить. Рану сразу же промыли, намазали йодом, сыворотку от бешенства ввели и будем вводить последующие дозы по календарю. А интересует меня вот что: не могу ли я заразить кого-то, если все же собака была бешеной? Кусать я никого, конечно, не собираюсь, но прочитала, что были зарегистрированы случаи передачи через слизистые оболочки, например, через поцелуй (особенно если кровоточащие десны) или общую посуду", - написала женщина.

Доктор Комаровский объяснил, что теоретически такое заражение возможно, однако фактов, которые бы подтверждали подобное заражение – нет.

Можно ли заразиться бешенством от человека (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Теоретически передача бешенства от человека к человеку возможна. Но достоверного практического подтверждения подобной возможности на сегодня нет. Говоря другими словами, за всю историю человечества описаны буквально единичные случаи, когда в качестве причины бешенства рассматривался контакт с другим человеком, но в большинстве случаев исследователи приходят к выводам о том, что строго научного подтверждения этим фактам нет", - написал детский врач.

Кроме того, он поспешил успокоить женщину и объяснил, что если она проходит курс профилактического лечения, то заражение маловероятно.

"Исходя из этого, теоретическую возможность заражения от человека можно рассматривать как крайне маловероятную. Таким образом, данная возможность не должна вас очень волновать. Особенно с учетом того, что вы проходите курс адекватного профилактического лечения", - резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский указал на важный нюанс ухода за ребенком.

А также рассказывали о том, что доктор Комаровский обратился с просьбой к родителям по поводу детских игрушек.