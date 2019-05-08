Как быстро научить ребенка читать: советы доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как научить ребенка читать. Педиатр на своей Instagram-странице поведал о нескольких небольших секретах, которые помогут вашему малышу быстро и успешно освоить этот навык.

Евгений Комаровский, ранее сделавший важное предупреждение об антибиотиках, дал пять подсказок относительно обучения чтению:

Заинтересуйте ребенка. Не заставляйте читать раньше времени, потому что "у подруг уже в 3 года сам читает". Ребенок сам проявит интерес к чтению к 5-7 годам. Конечно, при условии, что родители тоже любят проводить время с книгой. Ни для кого не секрет, что дети обожают подражать нам в том, что нас радует.

Мини-урок чтения должен длиться около 15 минут, но несколько раз в день. Попросите малыша помочь прочесть вывеску магазина. Сделайте паузу на самом интересном месте в книге и предложите ребенку дочитать самостоятельно.

Комаровский рассказал об обучении чтению ребенка (фото: pexels.com)

Рисуйте буквы красками, лепите их из пластилина, находите очертания букв в природе. Сделайте исследование мира увлекательной игрой. Главное - тоже заинтересуйтесь этой игрой, разглядывайте мир вместе с малышом, смотрите, на какие буквы похожи облака.

Если вы только начали обучение, помните, что гласные запоминаются легче, деткам проще услышать их звуковые различия. Начните именно с них. Когда показываете ребенку гласную букву - пропевайте ее.

Произносите звуки, а не буквы. То есть, не "эм", а "м-м-м". Потом переходите к открытым слогам: "ма", "да". Можно рассказать историю о том, как в слоге встречается буква "д" и "а", а потом они становятся друзьями и получается слог "да".

Комаровский рассказал об обучении чтению ребенка (фото: pexels.com)

И помните, первое время, когда малыш начинает читать, он может не понимать смысл прочитанного. Для этого тоже нужна тренировка.

Ранее доктор Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно Минздрав развеял мифы о здоровом питании. В министерстве разъяснили, как правильно питаться и при этом не тратить огромные деньги.

Напомним, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.