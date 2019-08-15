Научили в школе: в Николаеве 8-летняя девочка выжила во время сильного пожара (фото)

Вчера, 14 августа, в Николаеве около 21:40 произошел пожар в однокомнатной квартире на 3 этаже. Об инциденте, который случился вечером по адресу пр. Героев Украины, сообщили соседи, учуявшие запах дыма. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Николаевской области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то выяснили, что в результате пожара образовалось сильное задымление, а в соседней квартире может находится 8-летняя девочка.

Пожар в Николаеве: 8-летняя девочка выжила в задымленной квартире (фото: mk.dsns.gov.ua)

Командир отделения Владимир Муленко начал стучать в соседнюю дверь и звать девочку. Настя была одна дома, ее родители ушли на работу, но она не растерялась. Девочка вспомнила все, что ей говорили в школе по поводу действий в подобных ситуациях.

Пожар в Николаеве: 8-летняя девочка выжила в задымленной квартире (фото: mk.dsns.gov.ua)

Она присела на пол, закрыла нос и рот тканью и начала продвигаться в сторону входной двери, где ее ждал пожарник. Спасатель надел на девочку кислородную маску и вывел из задымленного дома. После этого девочку осмотрели медики.

Пожар в Николаеве: 8-летняя девочка выжила в задымленной квартире (фото: mk.dsns.gov.ua)

Во время инцидента спасатели эвакуировали во двор 12 человек и ликвидировали возгорание к 22:30. В результате инцидента сгорела вся мебель и личные вещи жильцов квартиры. При этом никто не пострадал.

Пожар в Николаеве: 8-летняя девочка выжила в задымленной квартире (фото: mk.dsns.gov.ua)

В данный момент спасатели устанавливают причину пожара.

Напомним, что скоростной поезд "Интерсити" Херсон-Киев загорелся в дороге. Пассажиры в Николаеве были в шокированы тем, что к ним приближается состав, который горит.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший.