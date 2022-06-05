Натуральное лекарство: какие болезни лечит вода с лимоном

Сок плодов лимона, смешанный с водой, наполнен ключевыми витаминами и питательными веществами, обладает свежим вкусом и безопасен для здоровья. Так, лимонная вода будет более полезным вариантом по сравнению с другими ароматизированными напитками, такими как соки или недиетическая газировка с сахаром.

Воду с лимоном считается отличным источником антиоксидантов. Витамин С, содержащийся в лимонах (и других цитрусовых) помогает защитить клетки от повреждения свободными радикалами. Он также снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсульта, укрепляет иммунную систему и борется с инфекциями, передает The Manual.

Лимонная вода также содержит цитрат соли - соединение, которое поддерживает профилактический механизм против образования камней в почках.

В дополнение к содержанию витамина С и цитрата лимонная вода содержит другие полезные вещества, такие как флавоноиды растительного происхождения. Они обладают свойствами, помогающими защитить клетки от повреждений и связаны с преимуществами для метаболического здоровья, такими как улучшение кровообращения, избежания проблем с глюкозой, чувствительность к инсулину и модуляция липидного обмена.

Кроме того, содержащиеся в лимонной воде биофлавоноиды способствуют укреплению сосудистых стенок.

Употребление воды с лимоном может помочь предотвратить образование камней в почках.

Так, исследования показали, что ежедневное употребление пол стакана концентрата лимонного сока, разбавленного водой, или сока двух лимонов увеличивает содержание цитрата в моче. Это, в свою очередь, снижает риск образования камней в почках. Эффект достигается благодаря их расщеплению лимонной кислотой.

Также теплая лимонная вода, особенно по утрам, может помочь вашей пищеварительной системе, позволяя эффективно переваривать пищу и предотвращать запоры и накопление токсинов.

Есть ли побочные эффекты от употребления лимонной воды?

Слишком высокая кислотность у лимонной воды может вызвать неблагоприятные побочные эффекты.

По данным Американской стоматологической ассоциации, постоянное воздействие кислотности лимонной воды на зубы может разрушить зубную эмаль. Этого можно избежать, чистя зубы сразу после употребления воды с лимоном.

Людям со склонностью к язвам также рекомендуют свести к минимуму или избегать употребления воды с лимоном.

В целом же исследования рекомендуют 1 или 2 стакана воды с лимоном во время еды и 1 стакан между приемами пищи.