Натуральне снодійне. Цей всім відомий фрукт допоможе гарно спати вночі
Медики стверджують, що середня доросла людина потребує від семи до дев’яти годин сну щоночі. Однак це легше сказати, ніж зробити. Але існує фрукт, який допоможе вам відмінно відпочити вночі, якщо ви будете вживати його ввечері.
Про що саме йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Silent Night Therapy.
Який фрукт допоможе вам гарно спати вночі?
Багатьом із нас важко як заснути, так і зберегти сон, приблизно кожен третій із нас стикається з такими проблемами. Безсоння може мати багато причин, включаючи хвороби, травми, ліки, стрес і тривогу.
Дослідження показали, що вживання певного фрукта перед сном може зробити саме це.
Фахівці радять поласувати шматочком ананаса увечері.
"Перекусіть шматочками ананаса. Тропічний фрукт багатий поживними речовинами, життєво важливими для гарного сну. Ананас і мелатонін містять вітамін С, магній і клітковину для покращення сну", - кажуть експерти.
Плід також містить фермент під назвою бромелайн, який полегшує запалення та сприяє розслабленню м’язів.
Рекомендації експертів підтверджені дослідженням, опублікованим у Journal of Pineal Research у 2013 році.
Дослідники виявили, що ананас, разом з іншими фруктами, значно підвищує рівень мелатоніну в організмі.
Мелатонін є природним гормоном, який допомагає регулювати цикли сну та неспання в організмі.
Він також використовується для лікування безсоння або синдрому затримки фази сну, якщо його приймати за одну-дві години до сну. У рамках дослідження 12 здоровим учасникам чоловічої статі давали сік з апельсинів, ананасів або бананів.
Команда виявила, що у чоловіків була найвища концентрація мелатоніну в сироватці крові через дві години після вживання ананасового соку.
Поради для боротьби з безсонням
- Лягайте спати і прокидайтеся щодня в один і той же час
- Розслабтеся хоча б за годину до сну, наприклад, прийміть ванну або почитайте книгу
- Переконайтеся, що у вашій спальні темно і тихо – за потреби використовуйте штори, жалюзі, маску для очей або беруші
- Протягом дня регулярно займайтеся спортом
- Переконайтеся, що ваш матрац, подушки та чохли зручні
- Не паліть і не вживайте алкоголь, чай або каву принаймні за 6 годин до сну Не їжте багато їжі пізно ввечері
- Не займайтеся спортом принаймні за чотири години до сну
- Не дивіться телевізор і не користуйтеся такими пристроями, як смартфони, безпосередньо перед сном, тому що синє світло робить вас більш активним
- Не дрімайте вдень
Читайте також, скільки годин на день треба спати людям 40+.
До речі, названо популярний чай, який спалює жир та допоможе гарно спати взимку.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.