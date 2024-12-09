Натуральне снодійне. Цей всім відомий фрукт допоможе гарно спати вночі

Медики стверджують, що середня доросла людина потребує від семи до дев’яти годин сну щоночі. Однак це легше сказати, ніж зробити. Але існує фрукт, який допоможе вам відмінно відпочити вночі, якщо ви будете вживати його ввечері.

Про що саме йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Silent Night Therapy .

Який фрукт допоможе вам гарно спати вночі?

Багатьом із нас важко як заснути, так і зберегти сон, приблизно кожен третій із нас стикається з такими проблемами. Безсоння може мати багато причин, включаючи хвороби, травми, ліки, стрес і тривогу.

Дослідження показали, що вживання певного фрукта перед сном може зробити саме це.

Фахівці радять поласувати шматочком ананаса увечері.

"Перекусіть шматочками ананаса. Тропічний фрукт багатий поживними речовинами, життєво важливими для гарного сну. Ананас і мелатонін містять вітамін С, магній і клітковину для покращення сну", - кажуть експерти.

Плід також містить фермент під назвою бромелайн, який полегшує запалення та сприяє розслабленню м’язів.

Рекомендації експертів підтверджені дослідженням, опублікованим у Journal of Pineal Research у 2013 році.

Дослідники виявили, що ананас, разом з іншими фруктами, значно підвищує рівень мелатоніну в організмі.

Мелатонін є природним гормоном, який допомагає регулювати цикли сну та неспання в організмі.

Він також використовується для лікування безсоння або синдрому затримки фази сну, якщо його приймати за одну-дві години до сну. У рамках дослідження 12 здоровим учасникам чоловічої статі давали сік з апельсинів, ананасів або бананів.

Команда виявила, що у чоловіків була найвища концентрація мелатоніну в сироватці крові через дві години після вживання ананасового соку.

Поради для боротьби з безсонням