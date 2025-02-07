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Нацвідбір на Євробачення-2025: кому букмекери пророкують перемогу

Прогнози букмекерів на переможця Нацвідбору-2025 (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Іванна Пашкевич

У суботу, 8 лютого, визначиться представник України на Євробаченні 2025, яке відбудеться у швейцарському Базелі. Тим часом букмекери вже зробили свої прогнози.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Favbet.

Згідно з прогнозами, фаворитом Нацвідбору наразі є гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Вони вийдуть на сцену під дев'ятим номером, а коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,90.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)

На другій позиції у прогнозах букмекерів опинилася Марія Кондратенко з композицією No Time To Cry.

Її шанс на перемогу оцінюють з коефіцієнтом 2,30, а на сцену вона вийде під п’ятим номером.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)

Третє місце у рейтингу займає Fiinka, яка виступить сьомою з піснею "Культура".

Її коефіцієнт на перемогу наразі становить 6,00.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)

Повний порядок виступів фіналістів Нацвідбору-2025:

  1. Влад Шериф - "Wind of change"
  2. Абіє - "Дім"
  3. MOLODI - my sea
  4. Future Culture - Waste My Time
  5. Маша Кондратенко - No Time to Cry
  6. KHAYAT - HONOR
  7. FIЇNKA - "Культура"
  8. KRYLATA - STAY TRUE
  9. Ziferblat - Bird of Pray
  10. ДК Енергетик - "Сіль"

Переможець Національного відбору, фінал якого відбудеться в суботу, 8 лютого, о 18:00, представить Україну на Євробаченні-2025.

Цьогорічний конкурс проходитиме в швейцарському Базелі з 13 по 17 травня на арені St. Jakobshalle, оскільки минулого року перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею “The Code”. 

У Євробаченні-2025 візьмуть участь 38 країн. Із них 32 виконавці змагатимуться у півфіналах, де Україна виступить у першій половині першого півфіналу. До фіналу пройдуть 20 найкращих півфіналістів, а також країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та цьогорічний господар конкурсу – Швейцарія.

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