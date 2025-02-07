Нацвідбір на Євробачення-2025: кому букмекери пророкують перемогу

Згідно з прогнозами, фаворитом Нацвідбору наразі є гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Вони вийдуть на сцену під дев'ятим номером, а коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,90.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)

На другій позиції у прогнозах букмекерів опинилася Марія Кондратенко з композицією No Time To Cry.

Її шанс на перемогу оцінюють з коефіцієнтом 2,30, а на сцену вона вийде під п’ятим номером.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)

Третє місце у рейтингу займає Fiinka, яка виступить сьомою з піснею "Культура".

Її коефіцієнт на перемогу наразі становить 6,00.

Ставки букмекерів на переможця Нацвідбору (скріншот)

Повний порядок виступів фіналістів Нацвідбору-2025:

Влад Шериф - "Wind of change" Абіє - "Дім" MOLODI - my sea Future Culture - Waste My Time Маша Кондратенко - No Time to Cry KHAYAT - HONOR FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - STAY TRUE Ziferblat - Bird of Pray ДК Енергетик - "Сіль"

Переможець Національного відбору, фінал якого відбудеться в суботу, 8 лютого, о 18:00, представить Україну на Євробаченні-2025.

Цьогорічний конкурс проходитиме в швейцарському Базелі з 13 по 17 травня на арені St. Jakobshalle, оскільки минулого року перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею “The Code”.

У Євробаченні-2025 візьмуть участь 38 країн. Із них 32 виконавці змагатимуться у півфіналах, де Україна виступить у першій половині першого півфіналу. До фіналу пройдуть 20 найкращих півфіналістів, а також країни "Великої п’ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія) та цьогорічний господар конкурсу – Швейцарія.