Нацотбор на Евровидение: участницу затравили за русский язык

Евровидение 2020 состоится в мае в Нидерландах. В Украине же проходит Нацотбор артистов, среди которых выберут одного, кто будет представлять нашу страну на песенном конкурсе. Украинская певица Екатерина Гуменюк, которая больше известна как Ассоль, попала в немилость пользователей сети из-за русского языка.

Певица рассказала об идее своей песни, с которой она выступит на Национальном отборе. Ее песня называется "Save it" и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Она также рассказала, что Евровидение ей нужно для того, чтобы доказать, что музыка может изменить мир вокруг нас.

При этом она говорила на русском языке, что очень не понравилось некоторым пользователям сети. Вот, что они написали:

Почему на русском?

Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!

Сколько она заплатила, чтобы петь в Нацотборе? Почему по-русски говорит??? Стыд!!! Она ни слова на украинском не сказала!!! Она не может представлять Украину на конкурсе!!!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что по результатам жеребьевки, участник от Украины выйдет на сцену 12 мая во второй части первого полуфинала. При этом в первом полуфинале будут выступать представители 17 стран, а во втором - 18. Финалистов будут определять члены жюри из представителей Италии, Германии и Нидерландов.