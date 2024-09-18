Наталка Денисенко знялася топлес: гаряче фото акторки

Популярна українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко, яка нещодавно показала довгоочікувану зустріч із чоловіком-військовим та зворушила мережу, вразила своїх фоловерів сміливим фото без спідньої білизни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Зірка часто робить фотосесії і останнім часом кожна з них містить фотографії в стилі "ню" - тобто оголені світлини. Втім, актриса, яка може похвалитися точеною фігурою, ніяк не реагує на хейт, який часто прилітає у її бік.

Так, сьогодні Денисенко вкотре порадувала своїх підписників сміливим фото топлес. Груди вона прикрила руками, а зверху актрису прикрасила сітка-кольчуга та квіти на голові.

Також акторка написала пост про період трансформацій - щоправда, вона не уточнила, про що саме йдеться.

"Духовне стає ясніше матеріального... Насправді все просто і складно одночасно. Шлях, за яким можна доторкнутися до своєї внутрішньої істини, до своєї душі - лежить через нашу енергію", - зазначила Наталка в публікації.

Також вона закликала дослухатися до своїх відчуттів.

"Коли ми відчуваємо - ми живемо! Коли ми відчуваємо - це і є наша дорога!" - зазначила зірка кіно.

Денисенко у пристрасному образі (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як відреагували користувачі мережі

Фоловери української акторки відразу почали коментувати публікацію: хтось відреагував на "спекотне" фото, а іншим відгукнулися думки, якими Денисенко поділилася в пості:

"Wowowoow".

"Пристрасно".

"Прислухатимуся до ваших думок".

"У тому й річ, що ми навчилися відчувати. І взагалі керуємося мозком, і навіть не можемо зрозуміти себе".

"Відчувати дійсно важко, тому що зараз ми користуємося логікою та розумом. Намагаюся ловити ці відчуття поза думками та міркуваннями, поки складно... А так хочеться".

"Хотілося зробити вам солодкий комплімент, але зрозуміла, що це зайве. Дякую за посил, який даруйте людям. Ні, все-таки скажу: "Чудова!".

Чоловік акторки, актор Андрій Федінчик, також лаконічно прокоментував фото смайликом у вигляді вогню.

Наталка з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)