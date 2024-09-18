Наталка Денисенко знялася топлес: гаряче фото акторки
Популярна українська акторка театру та кіно Наталка Денисенко, яка нещодавно показала довгоочікувану зустріч із чоловіком-військовим та зворушила мережу, вразила своїх фоловерів сміливим фото без спідньої білизни.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.
Зірка часто робить фотосесії і останнім часом кожна з них містить фотографії в стилі "ню" - тобто оголені світлини. Втім, актриса, яка може похвалитися точеною фігурою, ніяк не реагує на хейт, який часто прилітає у її бік.
Так, сьогодні Денисенко вкотре порадувала своїх підписників сміливим фото топлес. Груди вона прикрила руками, а зверху актрису прикрасила сітка-кольчуга та квіти на голові.
Також акторка написала пост про період трансформацій - щоправда, вона не уточнила, про що саме йдеться.
"Духовне стає ясніше матеріального... Насправді все просто і складно одночасно. Шлях, за яким можна доторкнутися до своєї внутрішньої істини, до своєї душі - лежить через нашу енергію", - зазначила Наталка в публікації.
Також вона закликала дослухатися до своїх відчуттів.
"Коли ми відчуваємо - ми живемо! Коли ми відчуваємо - це і є наша дорога!" - зазначила зірка кіно.
Денисенко у пристрасному образі (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Як відреагували користувачі мережі
Фоловери української акторки відразу почали коментувати публікацію: хтось відреагував на "спекотне" фото, а іншим відгукнулися думки, якими Денисенко поділилася в пості:
- "Wowowoow".
- "Пристрасно".
- "Прислухатимуся до ваших думок".
- "У тому й річ, що ми навчилися відчувати. І взагалі керуємося мозком, і навіть не можемо зрозуміти себе".
- "Відчувати дійсно важко, тому що зараз ми користуємося логікою та розумом. Намагаюся ловити ці відчуття поза думками та міркуваннями, поки складно... А так хочеться".
- "Хотілося зробити вам солодкий комплімент, але зрозуміла, що це зайве. Дякую за посил, який даруйте людям. Ні, все-таки скажу: "Чудова!".
Чоловік акторки, актор Андрій Федінчик, також лаконічно прокоментував фото смайликом у вигляді вогню.
Наталка з чоловіком та сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)