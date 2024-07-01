"Це бридко": Наталку Денисенко присоромили за участь у дивних розвагах

Акторка серіалів і кіно Наталка Денисенко нещодавно поділилась постом в котрому вона розповіла про свій досвід ретриту та тілесних практик.

"Це неможливо описати, але все ж… Після цього ретриту, напевно, я полечу в космос!!! Бо тілесні практики - це така сила енергії, що Ілон Маск відпочиває зі своїми ракетами!!!" - емоційно підписала артистка.

Користувачі соціальної мережі не забарилися із реакцією. Більшість коментаторів скептично налаштована до такого досвіду зірки. Фанати вирішили дорікнути Наталці її чоловіком військовим, ставлячи під сумнів доцільність подібних занять. Ось деякі з коментарів:

Мій би чоловік мене прибив би за такі поцілунки з жінкою, одиниці з оточення подумали що це норм… Це якась оргія

Дуже Вас поважаю, але це щось таке... Як наче якісь оргії... Дівчата, які насолоджуються одна одною... Якесь не однозначне відчуття…

А як ваш чоловік ставиться до таких поцілунків з дівчиною? Ви взагалі разом?

Шабаш

З усією повагою до вас, Наталко, але це змахує на гіпноз

Все чудово, але те, що на 7 фото - це бридко. Жіноча дружба - це прекрасно, але поцілунки залиште для чоловіків.

Денисенко вирішила лаконічно відповісти на закиди публіки. Артистка обрала один коментар, що стосувався теми й виклала його в stories, додавши повідомлення від свого обранця. У ньому коханий підтримав жінку у її "вмінні радіти життю".

"Ну не в окопі, але віддає все на наше з вами благо!" - зазначила акторка.

Instagram-stories Наталки Денисенко (Скриншот)

