Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)

Як змінилася акторка

Денисенко завжди могла похизуватися чудовою фігурою. А нині вона помітно схудла, що дуже видно на нових фото.

Актриса позувала у ніжній сукні свого улюбленого кольору. Вона обожнює білий одяг, а тому майже всі її "луки" максимально світлі.

Цікаве вбрання з акцентним декольте фани оцінили. Втім, багато хто почав писати, що Денисенко нібито "перестаралася" зі схудненням.

Денисенко похизувалася фігурою в міні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

І поки одні юзери критикують акторку, інші ж пишуть наступне:

"Ви дуже схудли"

"Схуднення помітили всі, головне, щоб ви почувалися класно. Красуня"

"Зібралися дуже тактовні люди, які тицяють незнайомій жінці, що вона занадто худа. Так багато людей з відчуттям такту, що я в шоці"

"Дивіться краще за собою".

Сама Денисенко відреагувала на зауваження користувачів. Вона спокійно та без агресії відповіла, у чому її секрет. Виявилося, актриса прагне не стати худою, а мати здорове тіло.

"Треба не худнути, а йти до здорового тіла! Це - здорове збалансоване харчування, трошки спорту, трошки любові до світу", - написала вона у коментарях.

Денисенко у 2019 році (фото: instagram.com/natalka_denisenko)