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Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)

Субота 20 липня 2024 16:15
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Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото) Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко похизувалася новими кадрами, на яких фани помітили, що вона сильно схудла. Втім, зірка не стала реагувати на критику, а лише розкрила секрет такої фігури.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Денисенко поділилася в Instagram.

Як змінилася акторка

Денисенко завжди могла похизуватися чудовою фігурою. А нині вона помітно схудла, що дуже видно на нових фото.

Актриса позувала у ніжній сукні свого улюбленого кольору. Вона обожнює білий одяг, а тому майже всі її "луки" максимально світлі.

Цікаве вбрання з акцентним декольте фани оцінили. Втім, багато хто почав писати, що Денисенко нібито "перестаралася" зі схудненням.

Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)

Денисенко похизувалася фігурою в міні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

І поки одні юзери критикують акторку, інші ж пишуть наступне:

  • "Ви дуже схудли"
  • "Схуднення помітили всі, головне, щоб ви почувалися класно. Красуня"
  • "Зібралися дуже тактовні люди, які тицяють незнайомій жінці, що вона занадто худа. Так багато людей з відчуттям такту, що я в шоці"
  • "Дивіться краще за собою".

Сама Денисенко відреагувала на зауваження користувачів. Вона спокійно та без агресії відповіла, у чому її секрет. Виявилося, актриса прагне не стати худою, а мати здорове тіло.

"Треба не худнути, а йти до здорового тіла! Це - здорове збалансоване харчування, трошки спорту, трошки любові до світу", - написала вона у коментарях.

Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)

Денисенко у 2019 році (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

До слова, раніше відомий комік емоційно висловився про мовне питання після смерті Фаріон.

Окрім цього, нещодавно Огнєвіч розповіла про зустріч з Бандерасом.

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