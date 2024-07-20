Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет (фото)
Акторка Наталка Денисенко похизувалася новими кадрами, на яких фани помітили, що вона сильно схудла. Втім, зірка не стала реагувати на критику, а лише розкрила секрет такої фігури.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Денисенко поділилася в Instagram.
Як змінилася акторка
Денисенко завжди могла похизуватися чудовою фігурою. А нині вона помітно схудла, що дуже видно на нових фото.
Актриса позувала у ніжній сукні свого улюбленого кольору. Вона обожнює білий одяг, а тому майже всі її "луки" максимально світлі.
Цікаве вбрання з акцентним декольте фани оцінили. Втім, багато хто почав писати, що Денисенко нібито "перестаралася" зі схудненням.
Денисенко похизувалася фігурою в міні (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
І поки одні юзери критикують акторку, інші ж пишуть наступне:
- "Ви дуже схудли"
- "Схуднення помітили всі, головне, щоб ви почувалися класно. Красуня"
- "Зібралися дуже тактовні люди, які тицяють незнайомій жінці, що вона занадто худа. Так багато людей з відчуттям такту, що я в шоці"
- "Дивіться краще за собою".
Сама Денисенко відреагувала на зауваження користувачів. Вона спокійно та без агресії відповіла, у чому її секрет. Виявилося, актриса прагне не стати худою, а мати здорове тіло.
"Треба не худнути, а йти до здорового тіла! Це - здорове збалансоване харчування, трошки спорту, трошки любові до світу", - написала вона у коментарях.
Денисенко у 2019 році (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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