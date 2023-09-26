Наступна пандемія вже на підході. Вона буде страшніша, ніж COVID і торкнеться 50 мільйонів людей

Що відомо про нову хворобу

За словами експерта з вакцин, світові "пощастило", що COVID-19 не виявився більш смертоносним.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала наступну пандемію "хворобою X", причому багато експертів припускають, що вона вже в дорозі. За даними ВООЗ, після спалаху коронавірусу на початку 2020 року від інфекції померло майже сім мільйонів людей.

У чому небезпека хвороби

Кейт попередила, що кількість смертей від хвороби X може бути більш ніж у сім разів вищою, ніж від COVID.

Керівник відділу вакцинації також припустила, що наступна пандемія може бути спричинена вже існуючим вірусом.

"Пандемія грипу 1918-1919 років забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей у всьому світі, а це вдвічі більше, ніж людей, які загинули у Першій світовій війні. Сьогодні ми могли б очікувати аналогічного числа смертей від одного з багатьох вірусів, які вже існують. На нашій планеті активно розмножується і мутує більше вірусів, ніж від усіх інших форм життя на нашій планеті разом узятих", - повідомила експерт.

Вона припустила, що вчені відстежують 25 сімейств вірусів, кожна з яких включає до тисяч окремих вірусів, і кожен із них може перерости у повномасштабну катастрофічну пандемію. При цьому не враховуються віруси, які можуть перейти з інших тварин до людини.

Вчені вважають, що наступна пандемія може походити від вірусів тварин, які здатні заражати людей і можуть швидко поширитися по всьому світу.