ua en ru
Вт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наступна пандемія вже на підході. Вона буде страшніша, ніж COVID і торкнеться 50 мільйонів людей

Вівторок 26 вересня 2023 09:46
UA EN RU
Наступна пандемія вже на підході. Вона буде страшніша, ніж COVID і торкнеться 50 мільйонів людей У світі готуються до наступної пандемії (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Експерти в галузі охорони здоров'я у всьому світі попереджають, що COVID-19 - це просто провісник майбутніх подій. Кейт Бінгхем, яка очолювала британську робочу групу з вакцин, попередила, що наступна пандемія може вбити щонайменше 50 мільйонів людей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новину у Daily Mail.

Що відомо про нову хворобу

За словами експерта з вакцин, світові "пощастило", що COVID-19 не виявився більш смертоносним.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала наступну пандемію "хворобою X", причому багато експертів припускають, що вона вже в дорозі. За даними ВООЗ, після спалаху коронавірусу на початку 2020 року від інфекції померло майже сім мільйонів людей.

У чому небезпека хвороби

Кейт попередила, що кількість смертей від хвороби X може бути більш ніж у сім разів вищою, ніж від COVID.

Керівник відділу вакцинації також припустила, що наступна пандемія може бути спричинена вже існуючим вірусом.

"Пандемія грипу 1918-1919 років забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей у всьому світі, а це вдвічі більше, ніж людей, які загинули у Першій світовій війні. Сьогодні ми могли б очікувати аналогічного числа смертей від одного з багатьох вірусів, які вже існують. На нашій планеті активно розмножується і мутує більше вірусів, ніж від усіх інших форм життя на нашій планеті разом узятих", - повідомила експерт.

Вона припустила, що вчені відстежують 25 сімейств вірусів, кожна з яких включає до тисяч окремих вірусів, і кожен із них може перерости у повномасштабну катастрофічну пандемію. При цьому не враховуються віруси, які можуть перейти з інших тварин до людини.

Вчені вважають, що наступна пандемія може походити від вірусів тварин, які здатні заражати людей і можуть швидко поширитися по всьому світу.

Читайте також, що в Європі лютує серйозний вірус, який може зачепити багатьох.

Раніше лікар попередив про новий штам COVID та назвав симптоми.

Читайте РБК-Україна в Google News
хвороби інфекції Пандемія коронавірусу