Наступив опалювальний сезон. Лікар розказала, що робити при кровотечі з носа

З настанням опалювального сезону та сухого повітря у квартирі однією з найчастіших проблем є носові кровотечі. Вони частіше відбуваються у передніх відділах носа внаслідок травмування судин носової переділки.

Про причини такого некомфортного стану повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацією в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Найпопулярніші причини кровотечі з носа

сухість повітря - слизова оболонка пересихає і судини лопаються

колупання в носі - пряма травма судин

вірусні інфекції - деякі віруси впливають на стійкість стінки судини

тривале використання судинозвужувальних крапель та/або кокаїну, вони руйнують слизову оболонку

неправильне використання місцевих гормонів для носа (пшикання на носову перегородку)



Кровотечі із задньої частини порожнини носа зустрічаються набагато рідше, як правило, тече з обох ніздрів одразуПричини тут зовсім інші - це пухлини, судинні аномалії тощо.

Що ж робити, якщо кров пішла з однієї ніздрі

Сядьте та нахиліться вперед. Закидати голову назад не варто - наковтаєтесь крові, а це викличе блювоту

висякайте ніс (якщо згустки зібралися в порожнині носа, то їх варто позбутися)

носову хустку або рушник змочіть холодною водою (якщо це можливо)

мокрою, холодною тканиною щільно притисніть крило носа, з боку яка кровить до переділки носа

Лікар зауважила, що прикладання холоду на спинку носу між очей - менш ефективне, оскільки воно звужує судини та зменшується приплив крові, але цього часто недостатньо.