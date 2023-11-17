Наступив опалювальний сезон. Лікар розказала, що робити при кровотечі з носа

З настанням опалювального сезону та сухого повітря у квартирі однією з найчастіших проблем є носові кровотечі. Вони частіше відбуваються у передніх відділах носа внаслідок травмування судин носової переділки.
Про причини такого некомфортного стану повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацією в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Найпопулярніші причини кровотечі з носа
сухість повітря - слизова оболонка пересихає і судини лопаються
колупання в носі - пряма травма судин
вірусні інфекції - деякі віруси впливають на стійкість стінки судини
тривале використання судинозвужувальних крапель та/або кокаїну, вони руйнують слизову оболонку
неправильне використання місцевих гормонів для носа (пшикання на носову перегородку)
Кровотечі із задньої частини порожнини носа зустрічаються набагато рідше, як правило, тече з обох ніздрів одразуПричини тут зовсім інші - це пухлини, судинні аномалії тощо.
Що ж робити, якщо кров пішла з однієї ніздрі
Сядьте та нахиліться вперед. Закидати голову назад не варто - наковтаєтесь крові, а це викличе блювоту
висякайте ніс (якщо згустки зібралися в порожнині носа, то їх варто позбутися)
носову хустку або рушник змочіть холодною водою (якщо це можливо)
мокрою, холодною тканиною щільно притисніть крило носа, з боку яка кровить до переділки носа
Лікар зауважила, що прикладання холоду на спинку носу між очей - менш ефективне, оскільки воно звужує судини та зменшується приплив крові, але цього часто недостатньо.
Почекайте 10 хвилин. Не варто перевіряти зупинилося чи ні, краще дочекатися 10 хвилин, так зменшується ризик, що ви зірвете тромб, що утворився. Якщо через 10 хвилин кровотеча триває - повторіть процедуру спочатку, з одним доповненням
Після висякування запшикайте судинозвужувальний препарат (оксиметазолін) у ніс, по 2 дози в кожну ніздрю. Це можуть бути торгівельні марки: Назівін, Нокспрей, Назалонг, Назол, Ріназолін, Рінт
Якщо повтор 2 рази по 10 хвилин не допоміг зупинити кровотечу-потрібен лікар якнайшвидше