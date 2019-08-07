Я настоятельно вас прошу: Комаровский обратился к родителям

Доктор Комаровский, известный детский врач, который дает множество полезных советов родителям, высказался по поводу того, чем играют дети. Свое важное предупреждение он написал на странице в Instagram.

Комаровский отметил, что в XXI веке есть большое разнообразие детских игрушек и родители могут выбрать на любой вкус, для любого возраста и для любых игр. Детский врач добавил, что ориентация игрушек на строго определенный возраст и сертификация их в строгом соответствии с возрастом очень и очень важны.

Кроме того, игрушки для ребенка первого года жизни должны быть крепкими, цельными и без острых углов, чтобы малыш не смог ничего отломать, уколоться, порезаться или проглотить детали, если потянет игрушку в рот.

Комаровский посоветовал родителям при покупке игрушки убедиться в том, что она безопасна и соответствует возрасту ребенка. Также он сделал важное предупреждение для родителей: ⠀

"Тем не менее я настоятельно вас прошу: никогда не позволяйте детям играть неигрушками. Никогда. Даже чуть-чуть. И мобильный телефон, и пульт дистанционного управления телевизором, и ремень от папиных брюк, и мамина расческа и еще десятки неигрушечных предметов — все это не должно попадать ребенку в руки, и уж тем более ребенок не должен оставаться со всем этим один на один", - резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский указал на важный нюанс ухода за ребенком.

А также рассказывали о том, что Комаровский сделал важное предупреждение для мам.