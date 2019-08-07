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Я настоятельно вас прошу: Комаровский обратился к родителям

STYLERЖизнь    07.08.2019 - 22:38
Я настоятельно вас прошу: Комаровский обратился к родителям
Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский объяснил, где может быть опасность для детей

Доктор Комаровский, известный детский врач, который дает множество полезных советов родителям, высказался по поводу того, чем играют дети. Свое важное предупреждение он написал на странице в Instagram.

Комаровский отметил, что в XXI веке есть большое разнообразие детских игрушек и родители могут выбрать на любой вкус, для любого возраста и для любых игр. Детский врач добавил, что ориентация игрушек на строго определенный возраст и сертификация их в строгом соответствии с возрастом очень и очень важны.

Я настоятельно вас прошу: Комаровский обратился к родителямКроме того, игрушки для ребенка первого года жизни должны быть крепкими, цельными и без острых углов, чтобы малыш не смог ничего отломать, уколоться, порезаться или проглотить детали, если потянет игрушку в рот.

Комаровский посоветовал родителям при покупке игрушки убедиться в том, что она безопасна и соответствует возрасту ребенка. Также он сделал важное предупреждение для родителей: ⠀

"Тем не менее я настоятельно вас прошу: никогда не позволяйте детям играть неигрушками. Никогда. Даже чуть-чуть. И мобильный телефон, и пульт дистанционного управления телевизором, и ремень от папиных брюк, и мамина расческа и еще десятки неигрушечных предметов — все это не должно попадать ребенку в руки, и уж тем более ребенок не должен оставаться со всем этим один на один", - резюмировал Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский указал на важный нюанс ухода за ребенком.

А также рассказывали о том, что Комаровский сделал важное предупреждение для мам.

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