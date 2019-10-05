Он был настоящим: на Донбассе погиб украинский герой (фото)

На Донбассе погиб украинский военный Олег Ременной. Вражеская пуля убила нашего военного 4 октября. Об этом стало известно из сообщения на Facebook первой отдельной танковой Северской бригады, где служил боец.

Сам военный родился в селе Штопа в Черкасской области, его призвали на войну в 2017 году и с первых дней он отважно защищал Украину. Ему было всего 33 года.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что 4 октября в результате вражеского обстрела на одной из передовых позиций погиб наш собрат и друг, старший солдат Олег Владимирович Ременной… Олег из Шполы, что на Черкасщине, был призван на службу в 2017 году механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельная танковая Северская бригада, и с первых дней вместе с бригадой, защищал границы страны на Донбассе", — написали о герое побратимы.

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Фото: Погибший военный Олег Ременной (Facebook)

Военные вспоминают Олега, как искреннего и настоящего человека, истинного патриота своей страны.

"Он был искренним, он был настоящим… Он стремился к миру и для этого боролся за Победу… Он отдал свою жизнь за то, во что верил — за Украину, за свободу и честь украинского народа… Олег погиб… Не стало одного из лучших сыновей Украины…" - написали в соцсети.

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