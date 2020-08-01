Настоящая угроза: топ популярных продуктов, которые могут убить

Есть продукты, которые помогают, а есть те, которые уничтожают иммунитет и даже могут привести к гибели. Важно помнить: от малых дозировок таких продуктов с организмом ничего не случится. Однако при больших количествах, может произойти непоправимое.

Например, в вишне опасность представляют косточки. Это касается также и персиков, и абрикос. В косточках содержатся опасные соединения, которые после попадания в пищеварительный тракт преобразуются в цианид, поэтому всего несколько маленьких косточек, раздавленных пополам, могут привести к серьезному отравлению.

Кешью используют в приготовление тортов, кремов, выпечки, а также едят в жареном и сыром виде. Однако употребление их сырыми может стать настоящей угрозой человеческой жизни, поскольку продукт содержит яд урушиол. Но, если предварительно обработать продукт, он снизит уровень холестерина в крови,

урегулирует работу сердца и сосудов, справится с анемией и нарушениями обменных процессов.

Употребление красной фасоли также чревато для тех, кто ест ее в сыром виде. В ней содержатся токсины лектины, которые убивают желудок в буквальном смысле слова. Перед приготовлением фасоль следует замачивать не менее чем на 5 часов, и лишь потом готовить в течение 2-3 часов.

Листья и стебли картофеля содержат гликоалкалоиды - ядовитое вещество всех пасленовых. Если хранить картофель неправильно, он может начать прорастать. Есть проросший корнеплод нельзя, поскольку есть риск употребить в пищу те самые побеги с ядом. А если картофель лежит в таком виде долго, вредное вещество может проникнуть и в клубень.

Ранее мы публиковали список продуктов, которые помогут успокоиться и укрепят нервы.