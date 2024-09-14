Настоянка з цієї ягоди зміцнить імунітет, допоможе при розладі травлення та симптомах застуди та грипу

Настоянка чорноплідної горобини допомагає зміцнити імунітет і полегшити симптоми застуди та грипу, включаючи кашель, жар і нежить.
Як її зробити та корисні властивості, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Чорноплідна горобина є багатим джерелом антиоксидантів, які захищають клітини і тканини від шкідливого впливу вільних кисневих радикалів і заспокоюють запалення в організмі.
Чорноплідна горобина (Aronia melanocarpa) - поширений у нашій країні чагарник. Ця рослина невибаглива, тому росте як на сухих ґрунтах, так і на вологих ділянках.
Рослинною сировиною є її листя, квіти і плоди. З квіток варто робити настій, але найціннішими є плоди, з яких готують соки, варення та лікувальні настоянки.
Приготувати настоянку з чорноплідної горобини не складно, для цього потрібно всього 6 інгредієнтів. Також варто підготувати велику банку, марлю або сито для проціджування і скляні пляшки.
Плоди чорноплідної горобини відомі своїми цінними оздоровчими властивостями, тому їх часто вважають одними з найкорисніших у світі. Все завдяки антоціанам, тобто сполукам групи антиоксидантів, які захищають клітини і тканини від шкідливого впливу вільних радикалів кисню.
Чорноплідна горобина також багата харчовими волокнами, необхідними для правильної роботи травної системи. Їх дефіцит викликає запори і підвищує ризик розвитку раку товстої кишки.
Настоянка чорноплідної горобини є джерелом багатьох цінних вітамінів і мінералів, в тому числі заліза, магнію і калію, який благотворно впливає на кровоносну систему, м'яко знижує артеріальний тиск і сприяє боротьбі з набряками.
Цей лікувальний напій також багатий рутином, який разом з вітаміном С ущільнює судини і знижує сприйнятливість організму до інфекцій.
Настоянка чорноплідної горобини є лікувальною сумішшю і не можна перевищувати рекомендовану дозу, яка становить максимум 50 мл на добу.
Чорноплідна горобина має гіпоглікемічний ефект, тому людям з діабетом 2 типу, предіабетом або інсулінорезистентністю не можна перевищувати 20 мл на добу. Крім того, при цих захворюваннях варто проконсультуватися з лікарем про вживання настоянки чорноплідної горобини.
Інгредієнти для настоянки чорноплідної горобини:
Плоди потрібно збирати тільки дозрілими, без зміни кольору і пошкоджень, а потім ретельно промивати під проточною водою. Якщо ви хочете отримати більш солодку настоянку, заморозьте їх на 12-24 години після миття.
Свіжу чорноплідну горобину насипте в каструлю, додайте 150 мл води і варіть під кришкою 10 хвилин - від цього плоди втратять терпкий смак. Відставте остигати.
Перелийте все в попередньо простерилізовану банку, залийте спиртом і залиште в темному місці на 5 днів, щодня не забуваючи струшувати банку.
Процідіть отриману суміш через сито або марлю. Перелийте спиртовий розчин назад у банку.
Приготуйте сироп - закип'ятіть цукор і воду і перемішайте до отримання злегка густої консистенції.
У соково-спиртовий розчин влийте цукровий сироп, додайте лимонний сік і ретельно перемішайте.
Розлийте по пляшках і залиште в темному місці не менше 6 місяців. Після закінчення цього часу настоянка готова до вживання.
Читайте також, що ця диво-настоянка допоможе при інфекціях та артриті.
Читайте також, цей натуральний продукт бореться не тільки з бактеріями, а й з вірусами і грибками.