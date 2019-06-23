Насильника-педофила постигла жуткая участь: подробности инцидента

Педофил умер в СИЗО в Николаеве через две недели после задержания. Изверг обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки. Суд не успел вынести ему приговор. Об этом рассказывает издание "Факты".

Как сообщается, преступление было совершено еще в феврале 2019 года. Тогда 30-летняя жительница одного из сел Баштанского района Николаевской области обратилась в местный отдел полиции с заявлением о том, что ее дочь изнасиловали.

Правоохранители задержали мужчину, которому объявили подозрение о преступлении. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Он умер через 2 недели после ареста. О причинах смерти пока не сообщается.

О причинах смерти пока не сообщается. Отметим, что обвинительный акт был рассмотрен в суде, через четыре месяца после того, как было уже известно о смерти подозреваемого. Ни его родственники, ни адвокат на возможную реабилитацию этого человека не настаивали. Суд закрыл уголовное дело.

Педофил умер в СИЗО в Николаеве – все подробности (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Мужчину обвиняли в нарушении ч. 4 статьи 152 УК Украины — "Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста". Интересно, что подследственные и осужденные по таким статьям в местах лишения свободы не пользуются авторитетом и часто подвергаются насилию.

Женщина, которая подала заявление на него рассказала то, что ей говорила дочь. По словам девочки, вечером, когда она шла по улице, навстречу ей вышел пьяный 57-летний односельчанин, схватил за руку и затащил в свой дом. Там он избил и изнасиловал девочку. Ребенку удалось вырваться только после обещания "прийти завтра".

Напомним, что ранее суд вынес первое решение по Николаю Тарасову. Следует напомнить, что 22-летний Тарасов жестоко убил и изнасиловал 11-летнюю Дашу Лукьяненко, девочку, которая часто проходила мимо овощного магазина, принадлежавшего его родителям. Сам убийца в первые дни поиска Даши ходил и улыбался, вспоминает его брат. Ранее эксперты назвали точную причину смерти 11-летней Даши.

Ранее мы писали, что семье убийцы Даши Лукьяненко угрожают самосудом. Как сообщается, преступнику возможно не придется нести наказание.