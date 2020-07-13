Насильник, убийца и дебошир: всплыли новые данные о виновнике смертельного ДТП под Киевом

Новые детали о виновнике смертельной ДТП под Киевом (Коллаж РБК-Украина)

Виновник ДТП неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Под Киевом пьяный водитель устроил жуткую аварию, в которой погубил практически всю семью – мать, отца и двоих детей. Еще один ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице.

О виновнике ДТП Антоне Желепе уже известно много. Выяснилось, что он уроженец Приморского края РФ и за ним тянется огромный шлейф преступлений и жутких событий. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Впервые с законом Желепа начал конфликтовать 20 лет назад. Ему было 19 лет, когда он совершил грабеж и попал в поле зрения украинских правоохранителей. В 2007 году он был осужден Печерским судом Киева за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Судьи приговорили его к 4 годам лишения свободы, но его освободили на основании ст. 75 УК и дали два года испытательного срока.

Через три года, в 2010 году, он стал виновником смертельной ДТП. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы и с лишением права управления транспортными средствами на три года.

После 2015 года он неоднократно попадал под суд. В основном его привлекали за хулиганство. Желепа приставал к прохожим, бил стекла. Наказание – общественные работы сроком на 40 часов и штраф в размере 275 гривен. Также он находился под подозрением по делу о грабеже, но дело было закрыто.

В 2019 году Желепа жестоко избил человека, своего знакомого. Он снова отправился под суд и с него постановили штраф в размере почти 10 тысяч гривен и еще 14 тысяч в качестве материального ущерба.

Соседи семьи Антона Желепы по улице Тростянецкой, тоже о нем самого скверного мнения. Он терроризировал своих соседей и даже свою семью. В 2018 году в его дом неоднократно приезжала полиция из-за того, что он поднимал руку на жену и детей. Один раз он даже заплатил штраф – 170 гривен. В январе 2020 года на него составили протокол о домашнем насилии, и в марте ему вынесли устное замечание.

"У Антона с Наташей три дочки, но он превратил жизнь своих красавиц в кромешный ад. Жена не выдержала, забрала детей и ушла. В последнее время сосед жил один", - рассказал один из знакомых семьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что всплыли подробности о неадекватности водителя, который стал виновником смертельной аварии под Киевом.

А также мы рассказывали о том, что стало известно о состоянии единственного выжившего ребенка в ДТП под Киевом.