Нашли пророчество Ванги о коронавирусе: вакцина будет уже скоро

Коронавирус предсказала Ванга, как страшную катастрофу, которая произойдет в "зеркальном году". Но слепая болгарская предсказательница в своих предсказаниях сообщила и о том, когда будет изобретена вакцина от вируса. Что известно о пророчестве Ванги, которая умерла еще в 1996 году, - в материале Styler.

По словам личного переводчика Ванги Петра Стоянова, 30 лет назад она говорила, что люди будут падать и умирать на улицах, а мир охватит страшная эпидемия. В "зеркальном" 2020 году ее пророчества начали сбываться.

"Она говорила, что к этим двойкам будет вспышка старой болезни, которая принесет большую опасность для всего человечества. Может быть, это болезнь, которую человечество уже победило, вернется. Это должно быть где-то на Юге", - сказал он.

И только теперь все стало на свои места. Ведь коронавирус - это целое семейство вирусов из как минимум 40 видов, некоторые из них - опасны для человека. Первая вспышка была еще в 1965 году, и с тех пор вирусы SARS раз в несколько лет вызывают эпидемии и пандемии. Именно поэтому, по мнению биографов Ванги, пандемия коронавируса 2020 в ее пророчествах была названа "старой болезнью"

Так, в 2002-2003 вирус SARS-CoV спровоцировал атипичную пневмонию. Всего было 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом.

А в 2013 году была вспышка MERS-CoV, от которого умерло почти 800 человек из более 2500 заболевших.

"Планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей... Она сказала, что, когда будет год-зеркало (2020), мир перевернется наоборот, и вся проблема придет от желтой", - предсказала тогда Ванга.

А вот вакцину от коронавируса изобретут через три месяца после вспышки болезни. Пока что до конца непонятно какой период стоит считать "вспышкой", ведь, судя по всему, Китай уже преодолел пик эпидемии, а в Италии она также начала идти на спад.