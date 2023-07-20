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Нашкодите собі. Лікар назвав популярний препарат, який не можна приймати при отруєннях

Які популярні ліки не можна приймати при отруєнні (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Влітку під час спеки більшає кількість випадків отруєння, оскільки їжа швидше псується, та й іноді люди можуть знехтувати гігієною рук перед обідом чи вечерею. Якщо вже сталося отруєння, то треба чітко знати, що можна і не можна робити у цьому випадку, бо неправильні дії тільки погіршать стан здоров'я.

Про те, як надати першу допомогу при отруєнні і які ліки категорично не можна приймати у цьому випадку, розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський у Facebook.

Як надавати допомогу при отруєннях

"Перша невідкладна допомога при отруєннях зазвичай дуже проста - треба якомога швидше вивести зіпсовану їжу з організму, прийняти сорбенти та пити багато рідини, насиченої електролітами. Це просто. Але наші люди роблять ще один, начебто логічний крок. І це призводить до різкого погіршення", - каже лікар.

Дубровський зазначає, що люди часто у таких ситуаціях приймають Лоперамід (Імодіум).

"Вони не розуміють, що це за ліки та навіщо вони. І цим багато хто сам собі робить непоправну шкоду. Просте отруєння може закінчитись реанімацією", - каже інфекціоніст.

Чому не можна приймати Лоперамід (Імодіум) при отруєннях

Якщо вже сталось отруєння, в організму просто немає іншого способу, як через пронос та блювання позбавитись токсинів. Діарея і блювота - це не просто симптоми. Це захисна реакція.

"Лоперамід - потужний антидіарейний засіб, який примусово вимикає цей захисний механізм. У випадку отруєння препарат не допомагає, а шкодить. Адже сприяє всмоктуванню шкідливих токсинів через кишківник у кров. Результат - прогресування хвороби та різке погіршення стану", - застерігає лікар.

Він додає, що в інструкції до цього препарату чітко написано, що Лоперамід заборонено приймати при основних кишкових інфекціях.

"Лоперамід" - це специфічний лікарський препарат, для якого є чіткі показання. Він використовується при інших, неінфекційних захворюваннях. В інструкції все указано. Бережіть себе, не робіть помилок та будьте завжди здорові", - каже Дубровський.

Раніше ми розповідали про те, як зберігати і транспортувати ліки влітку, щоб вони не псувались.

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