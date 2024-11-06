"Наші тіла створені не для того". Названа звичка на роботі, від якої ви швидше старієте

Чимало українців працюють в офісі та постійно там сидять. Тривале сидіння може призвести до ожиріння, ослаблення м’язів, напруги хребта, поганої регуляції рівня цукру в крові та зниження кровообігу в організмі.

До якої ще проблеми приводить тривале сидіння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Times.

Чому від тривалого сидіння ми швидше старіємо?

Американська кардіологічна асоціація попереджає, що надмірне сидяче життя підвищує ризик серцевих захворювань, діабету та ранньої смерті. А дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Дієго показало, що літні жінки, які сиділи більше 11 годин на день, мали на 57% вищий ризик передчасної смерті, ніж ті, хто сидів менше дев’яти з половиною годин на день.

Рекомендації щодо фізичної активності стверджують, що дорослі повинні прагнути до 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності та двох днів зміцнення м’язів на тиждень.

"30 хвилин вправ на день не можуть захистити вас від того, що ви робите інші 23 з половиною години", - зазначив професор фізіології м’язів Х’юстонського університету Марк Гамільтон,

"Наші тіла створені для того, щоб рухатися цілий день. Вони не були створені для того, щоб бути бездіяльними та нерухомими зі швидкістю метаболізму, подібною до людини в комі", - додав він.

Експерти поділилися чотирма способами позбутися сидячого способу життя, навіть якщо вам потрібно цілий день працювати за комп’ютером.

Знайдіть час на рух

Встановіть таймер, щоб переконатися, що ви рухаєтеся в офісі, навіть якщо це робите щось дрібне, як просто ходьба на місці. Припаркуйтеся якомога далі від офісу, наберіть води з найдальшого фонтану або підніміться сходами замість ліфта, щоб пройти більше кроків.

Обирайте стіл, за яким можна стояти

Стіл, що стоїть, допоможе вам більше рухатися і витрачати більше енергії, але будьте обережні. Нове дослідження, проведене в Австралії, показало, що в довгостроковій перспективі стояння не покращує здоров’я серцево-судинної системи порівняно з сидячим положенням і може збільшити ризик проблем з венами та утворення тромбів.

Рухайтеся, навіть сидячи

Навіть сидячи, ви можете постукати пальцями ніг, зігнути стопи, покрутити щиколотками, витягнути ноги або розтягнути верхню частину тіла. Читайте свою електронну пошту, витягнувши руки над головою або згортаючи плечима вправо і вліво.

Також експерти радять змінювати положення тіла кожні 15-30 хвилин, регулювати положення ніг, тазу та хребта, а також чергувати 30 хвилин роботи стоячи та 30 хвилин сидячи.