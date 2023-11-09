"Наші щирі співчуття". Андрій Данилко повідомив про трагедію

Український артист Андрій Данилко повідомив про трагедію у його колективі. На фронті загинув син одного із його колег.
Про трагічну новину повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram артиста.
У боях за нашу країну із російськими окупантами загинув син Артура Кульповича - Ерік. Андрій не уточнив, скільки років було захиснику і де саме він загинув.
"Наші щирі співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв'язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава герою! Світла пам'ять!" - написав Данилко у соцмережі.
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