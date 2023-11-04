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"Наші серця розбиті". На війні з Росією загинув відомий журналіст

Журналіст Тарас Давидюк загинув на війні (фото: facebook.com/davydiuk.taras)
Автор: Іванна Пашкевич

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув військовослужбовець, засновник і головний редактор рівненського видання "Горинь.інфо" Тарас Давидюк. Йому було 37 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Горинь.інфо".

Що відомо про загиблого героя

Взимку 2013-2014 років Тарас Давидюк став добровольцем в 15-ій "МНК-івській", відтак у і 14-ій "пластовій" сотнях Самооборони Майдану.

Журналіст Тарас Давидюк загинув на війні (фото: facebook.com/davydiuk.taras)

З початком російсько-української війни він воював у "Гарпуні", а згодом продовжив службу в одному із окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ. 

Навесні 2019 року захисник повернувся додому. З того часу і до повномасштабного російського вторгнення Давидюк працював головним редактором видання "Горинь.інфо".

Журналіст Тарас Давидюк загинув на війні (фото: facebook.com/davydiuk.taras)

А після початку повномасштабної війни Тарас пішов на фронт. Останні місяці воював у 14-му окремому полку разом із своїми побратимами ще з “Гарпуна”.

"Наші серця розбиті - на війні з російськими окупантами загинув наш головний редактор та засновник Тарас Давидюк. Тарас добре відомий усій патріотичній спільноті Рівненщини, адже ще з студентських років був активним в різних патріотичних організаціях. З 2002 року у громадському русі. Був членом "Молодого Руху". У 2005-2012 роках - голова обласної організації і член Центрального Проводу "Молодіжного Націоналістичного Конгресу". Був також головою рівненської обласної організації "Активна молодь", - розповіли у "Горинь.інфо".

Журналіст Тарас Давидюк загинув на війні (фото: facebook.com/davydiuk.taras)

27 жовтня, за тиждень до того, як його не стало, Тарас написав на своїй Facebook-сторінці: "На сьогодні немає і не може бути важливіших справ, ніж війна. І це мають зрозуміти всі. І не лише зрозуміти, але й діяти відповідно".

Як уточнює видання, чоловік загинув в околицях села Роботине Запорізької області.

Нещодавно також помер відомий український режисер.

Також ми розповідали, що в Одесі помер військовий, якого по-звірячому побили тиждень тому.

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