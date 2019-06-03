Наши десантники будут охранять нас с небес: на Донбассе погиб украинский герой (фото)

У Вадима Забавы остались жена и двое детей
На Донбассе погиб военный ВСУ, старший сержант отдельной десантно-штурмовой бригады, Вадим Владимирович Забава. О гибели героя сообщили на странице командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
Известно, что десантник погиб в ночь на 3 июня во время выполнения задания в зоне проведения Операции объединенных сил.
Вадим Забава родом из Гуляйполя Запорожской области. У него осталась жена, дочь и сын - также десантник, который воюет за Украину.
"Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином", - написано в сообщении.
Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)
Журналисты, побывавшие на фронте, рассказывают, что еще в субботу, 1 июня, были с ним на боевых позициях.
"Только в субботу мы были у них на боевых позициях. Общались, шутили, ели азовских креветок, которых ребята наловили специально для нас..." - рассказывают журналисты.
Отметим, что Вадим Забава не первый раз был на войне, имел пулевое ранение. Имея в ноге осколок мины снова вырвался на фронт.
Десантник Вадим Забава (фото: facebook.com)
Пользователи сети выражают соболезнования родным и близким по поводу потери украинского героя.
На Донбассе погиб Вадим Забава (скрин: facebook.com)
На Донбассе погиб Вадим Забава (скрин: facebook.com)
Напомним, ранее мы писали о трагической гибели бывшего заместителя командира "Азова" Игоря Прозапаса с позывным "Кихот".
Также мы писали, что в мае на Донбассе погибли девять украинских воинов. Самый молодой из бойцов не дожил два месяца до 25-летия.
Ранее сообщалось о том, что на Донбассе военные ВСУ нанесли несколько метких выстрелов по врагу и ликвидировали российского офицера.