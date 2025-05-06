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"Нашебачення. Повернення легенди": як купити квитки на дійство і де дивитись онлайн

Афіша конкурсу НАШЕБАЧЕННЯ 2025
Автор: Іванна Пашкевич

У середу, 7 травня, у Києві відбудеться другий музично-благодійний конкурс "Нашебачення 2025. Повернення легенди". Захід організовує гурт Badstreet Boys.

Чим здивує "Нашебачення 2025" - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Хто виступить

Організатори вже оголосили частину учасників. Серед них:

  • Віталій Козловський (за чутками, працює над новим образом за допомогою галицького мольфара)
  • Маша Кондратенко
  • Positiff
  • Latexfauna
  • Vivienne Mort
  • Катерина Павленко (Go_A)
  • проєкт МУР
  • Влад Шериф
  • Міша Крупін
  • Brykulets
  • Ivan Liulienov & Damnitskyi
  • Брати Борисенки

Спеціальний гість - всесвітньо відомий артист Pitbull. Водночас організатори обіцяють ще кілька несподіванок.Афіша конкурсу "НАШЕБАЧЕННЯ 2025"

Як обиратимуть переможця

Формат конкурсу залишається незмінним: переможця визначатимуть глядацькі донати. Усі зібрані кошти передадуть на потреби Сил оборони України.

Головний приз - сольний концерт у місті Жовті Води.

Чим відзначився проєкт раніше

Торік "Нашебачення", створене як пародійна альтернатива "Євробаченню", зібрало понад 4,8 млн гривень для ЗСУ. Тоді перемогу здобули гурт Курган & Agregat разом із Братами Борисенками.

Ідея виникла після того, як пісня "Eurovision Song" від Badstreet Boys не потрапила до нацвідбору на "Євробачення-2024". У 2025 році вона прозвучала вже поза конкурсом.

Що відомо про Badstreet Boys

Badstreet Boys - сатирично-донатний гурт, до складу якого входять співак Dantes, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ і музикант Слава Кедр. За словами учасників, гурт є пародією на американський бойз-бенд Backstreet Boys. Хто ж є продюсером проєкту - поки не розкривають.Badstreet Boys (фото надане пресслужбою)

Загалом проєкт уже зібрав понад 25 мільйонів гривень для ЗСУ завдяки музичним кліпам і виступам.

Як долучитися

  • Офлайн: 7 травня у Києві
  • Онлайн: трансляція на YouTube Badstreet Boys та MEGOGO LIVE о 18:00
  • Донати: під час ефіру можна зробити внесок на підтримку ЗСУ
  • Квитки доступні за посиланням тут
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Володимир ДантесЗірки шоу-бізнесу